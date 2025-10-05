Des chatons coincés dans un réservoir de carburant sont secourus après des heures d’efforts acharnés de plusieurs associations (vidéo)

À la recherche de nourriture ou en pleine partie de jeu, des chatons sont tombés dans un réservoir contenant un produit inflammable et dangereux. Leur présence a été repérée et dès lors, l’urgence s’est mise en place. Plusieurs heures et une énergie incroyable auront été nécessaires pour sortir ces animaux en danger.

Ce réservoir immense était composé de 2 parties, un bac et une cuve, contenant le carburant. Par chance, c’est dans le bac que sont tombés les chatons. Hurlant de toutes leurs forces, dans cet endroit sombre et sale, les chatons sont parvenus à faire entendre leur voix, ce qui a entraîné leur sauvetage.

« Les chatons étaient toujours là »

Desiree Magee, en charge de ce sauvetage canadien auprès de Tiny Paws and Whiskers, a passé 2 jours près de la cuve pour essayer d’attirer les chatons vers l’extérieur. Elle prenait des photos avec son téléphone, depuis les petits espaces accessibles, et a installé une cage piège près du réservoir. Malheureusement, les chatons n’avaient pas la force pour se hisser seuls vers la sortie. Les grands moyens ont été convoqués, racontait The Dodo. C’est ainsi que David Loop, président de Sierra Pacific Furbabies, est intervenu avec un camion suffisamment puissant pour soulever la cuve.

« Ces chatons n’auraient pas survécu »

L’urgence était là. L’intervention assurée par David a été de longue haleine et Desiree se tenait prête à saisir les chatons à tout moment. Une vidéo du moment a été gardée et partagée avec les internautes. On voit Desiree plonger sa main dans le bac, après que le camion ait pu hisser la cuve de quelques centimètres. Elle en sort un chaton, puis 2. C’est dans une ambiance tendue que la bénévole fait des allers et retours jusqu’à sa voiture, saisissant avec fermeté les petits corps de ces chatons un peu récalcitrants. Au bout d’une demi-heure, la réussite était là. En retournant à sa voiture, elle a aussi aperçu un autre chaton et la maman qui eux étaient parvenus à regagner le piège installé à côté de la cuve.

À la recherche d’un avenir pour la famille au complet

Durant les 2 jours suivants, Desiree a pris soin de la petite famille. Ils ont ensuite pris la route vers une famille d’accueil. Leur âge a été estimé à 8 semaines, et leur petit poids a entraîné la mise en place d’un régime particulier. La petite chatte de la portée a été finalement placée dans une autre famille, car son caractère était plus difficile à gérer. À part quelques petits ajustements, toute la famille est en bonne voie, y compris la maman qui vient de subir une stérilisation.