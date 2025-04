Des bénévoles vont à la rencontre d’une chatte domestique vivant dans une colonie de chats sauvages et découvrent une seconde boule de poils aussi amicale à sauver (vidéo)

Cette chatte nommée plus tard Rabbit Foot a été repérée par des habitants et son cas a été signalé à un refuge. En se rendant sur place, les bénévoles ont tout de suite repéré la concernée. Portant leur attention un peu plus loin, ils ont découvert la présence d’une autre petite chatte au triste passé.

La chatte qui a fait l’objet du signalement se trouvait dans une colonie de chats sauvages, sans doute rejointe après une vie dans une maison, chez des propriétaires. Avec son poil long et dense, et son attitude extrêmement amicale envers les humains, les bénévoles ont eu l’assurance qu’elle devait être sauvée et mise dans le circuit de l’adoption. Elle n’était pas la seule dans ce cas, expliquait Love Meow.

@tailshigh / Instagram

« Un triste assortiment d’abris mal construits et de couvertures »

Le lieu, entretenu tant bien que mal par des bonnes âmes, a laissé un sentiment de tristesse du côté des bénévoles. Des dizaines de chats vivaient parmi les arbres, trouvant refuge dans des caisses ou sous des couvertures de fortune.

Les bénévoles de Tails High Cat Rescue (Alexandria, Virginia, États-Unis) ont identifié leur cible parmi les habitants du lieu. La chatte en question est apparue comme par magie et s’est dirigée vers eux, comme pour se présenter.

Les personnes s’occupant bénévolement de cette colonie de chats en disaient plus à son sujet. Un membre du Tails High Cat Rescue expliquait : « Nous avons appris que même si quelques chats sauvages étaient présents, d’autres chats sont récemment apparus ». Cette seconde vague de chats était sans doute issue de familles et ont subi des abandons.

Un sauvetage en entraînant un autre

La chatte nommée Rabbit Foot a été sauvé sans difficultés et a trouvé sa place dans une famille d’accueil. Soignée, mieux nourrie et stérilisée, elle s’est montrée parfaitement à son aise dans son nouvel environnement chaleureux et très aimant.

@tailshigh / Instagram

Durant ce temps, les bénévoles venus à sa rencontre n’ont pas oublié l’autre petite chatte grise qu’ils avaient aperçue et qui semblait avoir besoin d’une aide similaire. Ils sont alors retournés sur les lieux et ont fait la rencontre de cette chatte aussi douce et adorable, « abandonnée par sa famille qui avait déménagé à l’automne ».

« Faire de son mieux pour apporter de l’aide »

À l’occasion de ce double sauvetage, le refuge a pu rappeler au public sa mission première, qui consiste à offrir une « seconde chance » à un maximum d’animaux dans le besoin. Pari réussi pour Rabbit Foot, qui vient de rencontrer sa famille pour la vie, et pour Ladybug, qui profite de la bienveillance de sa famille d’accueil.

@tailshigh / Instagram