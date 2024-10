Seul au milieu d’un campement de fortune abandonné, un chien errant fait la rencontre d’une généreuse jeune femme qui change sa vie (vidéo)

Originaire de Houston (États-Unis), Kiersten s’était arrêtée sur le bord de la route lorsqu’elle a été confrontée à une scène déchirante. Dans un campement de fortune abandonné situé à proximité de l’autoroute, au milieu de débris et de chariots de courses rouillés, un chien amical était livré à lui-même. Comme le rapporte Newsweek, la jeune femme n’a pas hésité longtemps avant de prendre une décision qui allait changer la vie du toutou, mais aussi la sienne.

Une décision évidente

Dans une vidéo TikTok, Kiersten explique qu’elle ne pouvait pas laisser cet adorable toutou dans cette situation. « Quand vous trouvez un chien abandonné dans les bois vivant dans un refuge pour sans-abri abandonné ... Je ne pouvais pas le laisser. », a-t-elle ainsi écrit dans sa publication.

@kierstenlynnb / TikTok

La jeune femme a donc essayé de le capturer. Dans la vidéo, on voit que le chien est un peu effrayé, mais qu’il est heureux de voir Kiersten tant sa queue ne cesse de remuer. Après s’être prudemment approché du véhicule de sa nouvelle amie, le toutou se laisse finalement convaincre et monte à bord.

@kierstenlynnb / TikTok

C’est confortablement installé sur le siège arrière que la boule de poils a rejoint son nouveau foyer. Il y a découvert qu’il avait un frère poilu au pelage blanc, le chien de Kiersten, avec qui il s’est tout de suite bien entendu. Enfin en sécurité, il était visiblement plus détendu et prêt à découvrir les joies d’une vie domestique.

Une nouvelle vie à découvrir

Visionnée près d’un million de fois, la vidéo du sauvetage de ce gentil toutou a beaucoup touché les internautes qui ont tenu à féliciter et à remercier Kiersten pour son geste.

@kierstenlynnb / TikTok

« Merci d'avoir sauvé ce beau garçon. Il était très hésitant à s'approcher de la voiture, mais il l'a fait. J'avais les larmes aux yeux en le regardant. C'était un beau spectacle à voir. S'il vous plaît, offrez-lui un foyer pour toujours », a par exemple commenté quelqu’un.

Dans une vidéo de mise à jour que tout le monde attendait avec impatience, on découvre que le toutou baptisé Henney s’adapte bien à sa nouvelle vie. Il découvre avec plaisir les promenades, les friandises, les jouets, mais surtout la douceur et le confort d’un foyer aimant. Désormais, plus jamais il ne connaîtra le froid et la solitude.