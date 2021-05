Des bénévoles tentent de secourir un chat errant effrayé et mystérieusement recouvert de peinture

Un chat a été retrouvé dans un état terrible par des résidents de Connah’s Quay, une ville située au Royaume-Uni. L’animal, habitué à vivre dans la rue, a été recouvert de peinture brillante. Pour l’aider, une bénévole du refuge Fur Babies Cat Rescue, est intervenue.

Personne ne sait comment la peinture est arrivée sur le dos du félin. Allison Webb, la bénévole, est convaincue qu’il s’agit d’un acte volontaire réalisé par une personne malintentionnée. Lorsqu’elle a découvert le message d’un riverain expliquant la situation sur les réseaux sociaux, elle n’a pas hésité un seul instant. Elle savait que le chat avait besoin de son aide. La volontaire a donc lancé une opération, rapporte The Leader.

10 jours pour attraper le chat

« J’ai commencé à frapper aux portes pour voir des gens qui pouvaient aider », a expliqué Allison Webb. L'union fait la force. Accompagnée d’un petit groupe de riverains, elle a tout essayé pour retrouver le quadrupède à la robe noire. Elle a notamment placé un piège pour le capturer. En vain. Le vagabond, intelligent mais surtout terrorisé, a échappé maintes fois aux mains des bénévoles.

C’est seulement au bout de 10 jours de recherches intensives, que le chat a été récupéré. « Une résidente l’a vu dans son jardin et m’a appelée, a confié Allison Webb. Nous avons posé le piège dans son jardin, et j’ai dû me cacher […]. » Les moustaches du félin, prénommé Oreo, étaient collées. La peinture recouvrait également ses oreilles et ses pattes. « Il a eu de très grosses plaques douloureuses pendant des jours, j’étais de plus en plus inquiète », a déclaré Allison Webb.

Après avoir erré longtemps avec ses blessures, Oreo, âgé de 3 ans, a reçu de nombreux soins grâce à un vétérinaire et à la bénévole. Placé en famille d’accueil, il guérit lentement et se porte mieux. Après cette terrible mésaventure, Oreo sera proposé à l’adoption et jouira d’une existence plus sereine.