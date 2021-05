Des bénévoles à la rescousse d’une jeune chatte affaiblie et de ses 2 portées de chatons affamés

À Los Angeles, une chatte avait besoin d’aide en urgence. Seule, la mère ne pouvait s’occuper correctement de ses 8 bébés. Lorsqu’ils les ont découverts, les bénévoles d’Alley Cat Rescue ont tout fait pour les sauver.

Tangerine a été retrouvée dans un état inquiétant. La chatte, d’à peine un an, était maigre et essayait désespérément de contenter ses 8 chatons très affamés, issus de 2 portées distinctes, rapporte Lovemeow.

Les bénévoles du refuge ont tendu la main à cette grande famille dans le besoin. Ils se sont occupés des plus âgés et ont laissé les plus jeunes, âgés de 10 jours seulement, téter leur mère. « Ils se sont bien débrouillés pendant quelques semaines, jusqu’à ce qu’elle soit à court de lait », a expliqué l’un des soigneurs.

Le plus jeune des chatons était très fragile

Les chatons ont été nourris au biberon 24 heures sur 24, pendant que leur maman a veillé sur eux. Cette dernière a témoigné beaucoup de reconnaissance envers ses sauveteurs. « Elle était si gentille et avide d’attention », ont-ils confié. Les bébés, bien nourris, au chaud et en sécurité, se sont bien développés.

L’un d’entre eux, néanmoins, a dû recevoir un soutien supplémentaire. Prénommé Cornbread, il était le plus petit, le plus mince et le plus fragile de la portée. Mais grâce aux nombreux soins reçus et à l’amour maternel, il a commencé à prendre du poids et des forces.

A lire aussi : Élevé par un Husky depuis l'âge de deux semaines, cet ancien chaton errant pense et se comporte exactement comme un chien

Si Tangerine et ses chatons avaient été laissés livrés à eux-mêmes, peut-être que certains auraient perdu la vie. Aujourd’hui, la famille de félins se sent en sécurité, s’épanouit, jouit d’une excellente santé et se sent plus heureuse que jamais.