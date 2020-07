Depuis qu'il a été sauvé d'une tempête, ce chaton s'est découvert une passion pour l'eau !

© Emily Meadows

Alors que la plupart des chats ont horreur de l’eau, Pip, lui, n’est jamais aussi heureux que lorsqu’il profite de la mer et des vagues.

En septembre 2018, après un violent orage, un chaton s’est retrouvé devant l’entrée d’une maison à Berlin, dans l’Etat du Maryland (Nord-est des Etats-Unis). C’est la grand-mère, qui occupait le foyer en l’absence de la famille en déplacement, qui l’a recueilli et nourri, raconte The Dodo. Malheureusement, lorsque les locataires sont revenus, ils ne pouvaient pas garder le petit félin. La mamie devait aussi retourner chez elle.

Laura Meadows, une amie de la famille, a proposé de s’occuper du chaton, mais n’avait pas prévenu ses parents qui ont refusé de l’accueillir. Elle s’est alors tournée vers sa grande sœur, Emily Meadows, et le mari de celle-ci, qui ont finalement accepté de le prendre en charge quelque temps. Il était question à l’époque que le couple l’aide à se remette sur pattes avant de le confier à un refuge local. Néanmoins, ce dernier était saturé et le petit chat, qu’ils ont appelé Pip, est resté chez eux plus longtemps que prévu.

Il fallait d’abord le soigner, car il avait les yeux enflés et il était très sale. Ils le croyaient également sourd, parce qu’il ne réagissait jamais quand ils l’appelaient. Chez le vétérinaire, Pip a eu droit à un bon nettoyage des oreilles et après cela, il entendait parfaitement.

Très énergique, le chaton n’était pas facile à gérer à la maison. Il courait partout, faisait tomber toutes sortes de choses et menait la vie dure aux autres chats de la famille, Natty et Mowgli. Emily Meadows et son mari habitant à Ocean City, près de la mer, ils ont eu l’idée de l’emmener à la plage pour qu’il s’y défoule et offre ainsi un peu de repos à ses congénères.

Pip est littéralement tombé amoureux de la plage lors de sa toute première promenade en laisse. Il a tout adoré : creuser des trous dans le sable, se cacher sous les transats, courir après les plumes de mouettes, faire la sieste au soleil… Le couple s’est mis à l’y emmener à chaque fois que l’occasion se présentait et le chat en est devenu accro.

Un jour, Emily l’a laissé aller dans l’eau, qui semblait le fasciner. Elle l’a ensuite installé sur un bodyboard et a commencé à le tirer. Pip est resté calmement debout sur la planche, alors que la plupart des félins auraient été pris de panique à sa place. Après une courte virée sur les vagues et à son retour sur la plage, il a sauté tranquillement sur le sable et a fait quelques pas, comme si de rien n’était. C’était tout naturel pour lui… Le chat a même pris goût à la baignade.

Peu à peu, Pip est devenu une célébrité. Les habitués de la plage et les touristes ont commencé à le filmer et à le prendre en photo. WRDE, une chaîne d’information locale, lui a même consacré un reportage.

Hormis l’océan, Pip a développé d’autres activités et passions : les balades sur la jetée, les promenades à vélo… Il a même visité Savannah, en Géorgie, et New York.

Ce n’est pas tout. Voyant la notoriété du chat et la sympathie qu’ont les gens pour lui, Emily a décidé de créer le Little Pip Project. Dans le cadre de cette initiative, le félin multiplie les actions solidaires, rendant visite notamment aux personnes âgées dans les maisons de retraite et prenant part à des séances de lecture dans des écoles.

Pip, qui était jadis un chaton en danger, a désormais une vie heureuse et bien remplie.