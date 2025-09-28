« Ils étaient sous ma voiture et c'était leur premier voyage », des chatons naissent dans le moteur du véhicule d’un chauffeur de taxi

Un chauffeur de taxi s’est stationné devant sa maison après ses trajets matinaux quand il a entendu des miaulements. Il a cherché l’auteur de ceux-ci, en vain, jusqu’à ce que quelqu’un lui indique avoir vu des chats rôder autour de sa voiture quelque temps auparavant. L’homme a investigué, avant de retrouver toute une famille dans son moteur.

Syed Miah, chauffeur de taxi, a fait une pause dans son service le 8 septembre dernier après avoir déposé ses derniers clients aux environs de 9 heures. Il a garé sa voiture, une Toyota et a entendu des miaulements au même moment. Ses proches, un voisin et lui-même se sont mis à chercher leur provenance jusqu’à se rendre compte que des chatons étaient nés dans son moteur.

Les mamans chattes prêtes à accoucher sont souvent à la recherche d’un endroit chaud et dans lequel elles se sentent en sécurité. Pour l’une d’elles, le compartiment moteur d’une Toyota était l’endroit idéal. Elle ne s’est pas rendu compte du danger et a donné naissance à 4 chatons, mais en a vite été séparée. En effet, le conducteur, Syed, a pris sa voiture ce jour-là sans se douter qu’il avait des invités surprises sous celle-ci.

Birmingham Live / Facebook

Des miaulements inquiétants

L'automobiliste a réalisé ses trajets du jour, puis est retourné à son domicile. Après avoir garé sa voiture et en être sorti, il a commencé à entendre des miaulements. Accompagné d’un voisin, comme l’indiquait Birmingham Live , il a cherché les auteurs des sons dans les buissons, et plus globalement, autour de la voiture, sans imaginer que les chatons étaient à l’intérieur.

Un voisin a toutefois déclaré avoir vu des chats s’afférer autour du véhicule ce jour-là, alors l’homme a poursuivi ses investigations autour de la voiture. Sa femme est venue à la rescousse et, grâce à une perche à selfie, a repéré la queue d’un des chatons qui dépassait du compartiment moteur.

Une famille en sécurité

L’homme a alors emmené la voiture chez un garagiste, mais après tout ce temps passé et le déplacement supplémentaire, il n’était pas sûr que les animaux soient toujours en vie. La voiture a été soulevée pour pouvoir extraire les félins qui, à la grande surprise de tous, respiraient encore. Il s’agissait de 4 nouveau-nés qui avaient probablement vu le jour les heures précédentes.

Sur les conseils d’un ami sauveteur d’animaux, Syed et quelques voisins ont cherché la mère des félins. En effet, d’aussi jeunes animaux ont besoin d’une présence maternelle pour être nourris constamment et grandir en tout équilibre. Ils ont finalement retrouvé la chatte et toute la petite famille a rejoint le proche de Syed, qui a décidé de les prendre sous son aile. L’homme s’est dit « heureux » que tous les chats soient en vie. Un bel avenir les attend désormais !