Délaissée par son maître après 9 ans de vie commune, cette chatte âgée contrainte de vivre dans le froid découvre le bon cœur de ses voisins (vidéo)

Pendant près de 9 ans, Gherkin a vécu auprès de son maître bien-aimé, mais du jour au lendemain celui-ci s’est subitement détourné d’elle et l’a condamnée à rester dehors. Trouvant un abri et du réconfort auprès de ses voisins, la petite chatte n’est finalement jamais repartie…

L’histoire de Gherkin a indigné plus d’un ami des animaux. Après 9 ans de vie commune, cette petite chatte blanche et noire a en effet été mise à la porte de chez elle par son maître. Après l’avoir trouvée en train de dormir dehors dans le froid et la pluie caractéristiques du Royaume-Uni, Octavia Filiczkowska et son compagnon ont heureusement obtenu la permission de la garder.

Le maître de Gherkin ne voulait plus d’elle

Comme le relate Newsweek, Gherkin appartenait à l’origine à l’un des voisins d’Octavia. Lorsque la petite amie de ce dernier a emménagé chez lui avec son chien, la chatte n’avait plus sa place à l’intérieur du foyer. Comme Gherkin ne semblait pas s’entendre avec le toutou, son maître a décidé de l’enfermer dehors, la condamnant à dormir dans le froid. Un autre voisin avait accepté de s’occuper de la minette, mais il la laissait également dehors sous la pluie.

© @taviafiliczkowska / TikTok

La chatte s’est alors mise en quête d’un abri et c’est de cette manière qu’elle a fait la rencontre d’Octavia et de son compagnon. « Nous laissions nos fenêtres ouvertes pendant l’été pour laisser entrer l’air frais », a déclaré la jeune femme. « C’est à ce moment-là que nous avons réalisé que [Gherkin] s’était faufilée et avait dormi sur notre canapé... »

La chatte est restée avec le couple un certain temps avant qu’Octavia ne confronte son propriétaire. Celui-ci ne voulait plus de la chatte et a dit que le couple pouvait la garder. Octavia et son fiancé n’ont pas hésité un instant.

© @taviafiliczkowska / TikTok

Une nouvelle vie pleine de chaleur et d’amour

Dans une vidéo TikTok publiée le 26 mars dernier, la jeune femme est revenue sur l’histoire de Gherkin, indiquant qu’elle était devenue la meilleure amie du couple. La chatte s’est tout de suite adaptée à sa nouvelle famille et elle a même transformé le compagnon d’Octavia en véritable papa chat, lui qui avait toujours affirmé préférer les chiens…

A lire aussi : Cette adorable chatonne Ragdoll a découvert par hasard un nouveau sport et elle le maîtrise déjà comme une pro ! (vidéo)

https://www.tiktok.com/@taviafiliczkowska/video/7350619826089446688

Aujourd’hui âgée de 10 ans, la minette dort désormais toutes les nuits sur le lit du couple, blottie entre ses 2 humains. « Plus besoin de rester sous la pluie pour elle. Elle est tellement aimée », a déclaré sa nouvelle maman. Aucun doute : Gherkin est bien chez elle, dans un foyer aimant où elle est enfin désirée.