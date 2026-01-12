« Découvrir plus de 30 chats est du jamais vu », une association se débrouille comme elle peut pour accueillir 32 félins abandonnés dans des boîtes en plastique

Au début du mois de décembre, l’équipe du refuge de la BC SPCA Sunshine Coast (Sechelt, Canada) a découvert 32 chats enfermés dans des boîtes en plastique. Les félins, âgés de 3 mois à 5 ans, étaient pour la plupart extrêmement affectueux et sociables, malgré l’épreuve terrible qu’ils venaient de traverser.

« C’est le plus grand nombre d’animaux abandonnés dans un refuge de la BC SPCA dont je me souvienne, déclare Marika Donnelly, directrice du refuge de la succursale de la BC SPCA située à Sechelt, malheureusement, il n’est pas rare de trouver une portée de chatons ou un chien abandonné devant un refuge, mais découvrir plus de 30 chats est du jamais vu ! »

© BC SPCA

Dans la matinée du 5 décembre, le personnel a découvert 32 félins âgés de 3 mois à 5 ans dans des boîtes en plastique, abandonnées devant les portes de l’établissement. Les contenants étaient fermés avec du ruban adhésif.

« Les chats ont été laissés devant l'entrée principale, car le refuge était fermé à ce moment-là. Notre personnel et nos bénévoles travaillaient à l'arrière du refuge et ne pouvaient pas voir le parking lorsqu'ils ont été déposés, poursuit la porte-parole, on les a découverts une vingtaine de minutes plus tard et le personnel a immédiatement commencé à les transférer dans des cages de transport adaptées. C'est en les déplaçant que nous avons malheureusement constaté que l'un des chats était mort. »

© BC SPCA

Un refuge qui se débrouille comme il peut pour aider la trentaine de chats

« Normalement, nous sommes prévenus à l’avance de l’arrivée d’un grand nombre d’animaux comme celui-ci et nous pouvons élaborer un plan en utilisant les ressources et le soutien de l’ensemble de l’organisation, ce qui peut inclure le transfert d’animaux d’un centre pour libérer de la place, précise Marika, lorsque ces chats sont arrivés, nous avions déjà plus de 50 animaux sous notre responsabilité et seulement six cages disponibles. Nous avons dû fermer le refuge pour pouvoir nous occuper correctement de ces animaux et des autres. »

© BC SPCA

Pendant 7 longues heures, le personnel de la BC SPCA a trié ses nouveaux protégés et leur a aménagé des abris temporaires. Par la suite, 15 félins ont été transférés au refuge pour animaux de Surrey.

Malgré l’épreuve terrible endurée, la plupart des rescapés ont témoigné une grande affection envers les membres de l’équipe. Ils sont constamment en quête de câlins et d’attention. Certains d’entre eux sont peu sociabilisés et sont craintifs, mais peuvent compter sur le soutien de leurs sauveurs pour sortir de leur coquille et apprendre à faire confiance aux humains.

© BC SPCA

De nombreux soins nécessaires

À leur arrivée, les boules de poils ont également bénéficié de nombreux soins. Elles ont notamment été traitées contre la coccidiose, une maladie causée par un protozoaire et qui entraîne des troubles digestifs.

Aujourd’hui, tous les chats ont terminé leur période de quarantaine, et certains sont disponibles à l’adoption depuis le 19 décembre. Ce sera l’occasion de prendre un nouveau départ dans la vie, et de savourer pleinement leur seconde chance.

© BC SPCA

« Nous comprenons parfaitement combien il est difficile de prendre la décision de se séparer de son animal de compagnie, conclut une porte-parole de l’organisme, toutefois, nous tenons à rappeler au public qu'abandonner un animal est un crime en vertu de la loi sur la prévention de la cruauté envers les animaux. » Cette dernière invite les personnes en difficulté à contacter directement les associations de protection animale, pour qu’elles puissent les « aider et veiller à ce que les animaux reçoivent les soins nécessaires immédiatement ».