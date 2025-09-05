Découverts dans une ruelle, 15 chatons sont sauvés par des policiers grâce à une promeneuse vigilante (vidéo)

C’est une découverte aussi inattendue que bouleversante qu’ont faite 2 policiers de l’Indiana par une nuit d’été. Alertés par une passante intriguée par une boîte abandonnée, ils se sont retrouvés face à une scène à la fois touchante et inquiétante : une quinzaine de chatons livrés à eux-mêmes, blottis les uns contre les autres dans un simple carton. Forces de l’ordre, bénévoles et vétérinaires ont rapidement fait ce qu’il fallait pour les mettre en sécurité et les soigner.

Une nuit de juillet 2025, une femme promenait son chien à South Bend, dans l’Etat de l’Indiana, lorsqu’elle a remarqué une boîte de carton suspecte dans une ruelle sombre. Elle a alors appelé la police locale (South Bend Police Department) pour l’en informer.

Les agents Kurz et Tabo ont aussitôt été envoyés sur les lieux. A leur arrivée, les policiers ont entendu des miaulements étouffés. Ils ont prudemment ouvert le carton et ont ainsi été stupéfaits d’y découvrir 15 chatons abandonnés, rapportait The Dodo .

“Il y a bien plus qu’une seule portée de chatons”, peut-on entendre de la part de l’un des policiers dans une vidéo postée sur la page Facebook de la police de South Bend.

L’homme et son collègue ont immédiatement emmené les jeunes félins à bord de leur véhicule de patrouille. Les chatons n’ont opposé aucune résistance. Ils étaient particulièrement amicaux et semblaient même soulagés qu’on leur soit enfin venu en aide.

“Les chats n'étaient pas trop craintifs. Ils ne se sont pas enfuis lorsque les policiers ont ouvert la boîte“, raconte, en effet, Ashley O’Chap, directrice de la communication de la police de South Bend, à The Dodo.

Soignés et choyés dans un refuge, en attendant l’adoption

Les 15 minets ont été pris en charge par l'organisation locale South Bend Animal Resource Center, où ils ont été examinés par des vétérinaires.

South Bend Police Department / Facebook

Les délais sous lesquels les chatons pourront être proposés à l’adoption dépendront de leur état de santé et de leur âge.

Quoi qu’il en soit, ils sont désormais entre de bonnes mains et reçoivent tous les soins dont ils ont besoin pour se rétablir et prendre un nouveau départ.