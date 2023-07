De l'abandon à l'affection : un chat effectue un long voyage et une étonnante transformation pour changer de vie

Abandonné, découvert seul sous la pluie et affamé, un chat a eu la chance de croiser la route d’un duo mère-fille amoureuses des animaux. Avec leur association, elles ont tout fait pour l’aider à recouvrer la santé et à retrouver sa joie de vivre. Une nouvelle vie l’attendait à des milliers de kilomètres de là.

Radia, sa sœur Zahraa et leur mère tiennent une petite association au Koweït, baptisée Sheeta and Co et venant en aide aux animaux errants.

Récemment, Radia et sa mère rentraient chez elles par une journée pluvieuse quand elles ont repéré un chat qui marchait seul le long de la route. Le félin semblait épuisé et résigné, en plus d’être totalement trempé. Elles ont réussi à l’attirer avec quelques friandises ; l’animal était trop affamé pour y résister.



sheeta_n_co / Instagram

Par la suite, le chat a été examiné par un vétérinaire. Il souffrait d’une infection oculaire et de la gale auriculaire. Il n’était pas identifié, ce qui n’a pas étonné Radia, qui explique que les abandons sont fréquents dans le pays.

Elle a décidé de l’appeler Appa. A la maison, le matou s’est montré très timide et peu actif les premiers jours. Il ne faisait même pas sa toilette. « Cependant, il acceptait les caresses et ronronnait quand on lui accordait de l’attention », raconte Radia à Love Meow.



pokeypotpie / Instagram

Appa a progressivement commencé à se détendre et à s’ouvrir à ses bienfaitrices. Sa vie au Koweït était sur le point de s’achever pour laisser place à une nouvelle à 10 000 kilomètres de là.

City Kitties DC, association basée à Washington DC, fait partie des organisations partenaires de Sheeta and Co. Elle a accepté de prendre Appa en charge.



pokeypotpie / Instagram

Le chat a ainsi fait le long voyage pour arriver aux Etats-Unis, où l’attendait Jen, sa mère d’accueil bénévole. Il était accompagné de son congénère Harvey. Appa était d’ailleurs ravi d’avoir un autre félin avec qui jouer.

Une habitante de Washington prénommée Alyson suivait l’histoire d’Appa depuis son sauvetage au Koweït. « Le jour où il a été proposé à l’adoption, je me suis levée tôt et j’ai déposé ma demande », indique-t-elle à Love Meow.

« Je savais que c'était le grand amour »

« Quand nous l'avons rencontré, je savais que c'était le grand amour », poursuit Alyson. Appa l’a adorée, lui aussi.



Alyson

Une semaine plus tard, l’adoption a été officialisée et le chat a pu découvrir sa nouvelle maison. Il s’appelle désormais Sir Lewis et est traité comme un roi par Alyson et son compagnon.

Il s’est beaucoup attaché à eux. Il adore leurs caresses sur ses joues, jouer avec sa balle de tennis, prendre possession du fauteuil de bureau ou encore se coucher sur l’ordinateur portable.

Alyson

« C'était tellement incroyable de voir sa personnalité se révéler », dit Alyson.