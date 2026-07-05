Dans la Vienne, une infirmière échappe à un incendie grâce à son chat qui la réveille en la griffant

Le 24 juin 2026 vers 10 heures, à Loudun, une commune située dans la Vienne, une voiture s’est embrasée et le feu s’est propagé à une maison voisine. À l’intérieur se trouvaient une femme et son chat. Celle-ci, infirmière de nuit, dormait quand elle a été réveillée par son félin qui lui a sauvé la vie en la griffant. Secouru par un pompier volontaire et par la police, le duo est sain et sauf.

C’est dans le quartier du Grillemont à Loudun (département de la Vienne) que le moteur d’une voiture a pris feu le 24 juin 2026 vers 10 heures. Le conducteur à bord du véhicule s’est alors arrêté près d’une maison et a aussitôt été repéré par Frédéric Gaboriau, responsable de la police municipale de Loudun, et son collègue, Olivier Calmels qui patrouillaient dans le secteur.

Arrivés sur place, ils ont constaté que les flammes se propageaient à une haie de thuyas située devant la demeure et brûlaient peu à peu la façade de celle-ci. Le maire Joël Dazas et un habitant, pompier volontaire qui avait, lui aussi, repéré le feu, ont ensuite prévenu les secours.

« La situation était anxiogène »

Alerté par la situation et la présence d’une voiture dans la cour de la maison, Frédéric Gaboriau a supposé qu’il y avait quelqu’un à l’intérieur. « J’ai frappé [aux volets, NDLR] comme un malade pour alerter encore », expliquait-il au média La Nouvelle République . Après avoir fait le tout de la propriété, il a pénétré dans le pavillon en compagnie du pompier volontaire.

Ville de Loudun

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« La fumée blanchâtre commençait à descendre du plafond et j’ai entendu une détonation », indiquait-il encore.

Sauvée par son chat

C’est là que l’habitante a ouvert la porte, désorientée car elle venait de se faire réveiller par son chat. Ne comprenant pas la gravité de la situation, la femme, infirmière de nuit qui s’était endormie 2 heures plus tôt, a été sortie presque de force de sa maison, après avoir récupéré les clés de sa voiture et surtout son félin. Celui-ci lui avait sauvé la vie en la griffant pour la tirer de son sommeil sans qu’elle comprenne la raison. Un réflexe salvateur de cet animal qui leur aura sauvé la vie à tous les 2.

En parallèle, la rue a été sécurisée et fermée à la circulation par les 2 policiers, le temps que les pompiers arrivent. « La situation était anxiogène », précisait le chef de la police. En effet, dans un tel contexte d’incendie, le fait que la maison soit alimentée par le gaz de ville aurait pu rendre la situation catastrophique.

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