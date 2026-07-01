Après son sauvetage, ce chat errant s’agrippe à sa sauveteuse pour lui faire comprendre qu’ « elle est son monde maintenant » (vidéo)

Touché par d’importants problèmes de santé, Twix a été sauvé par Sara Desideria Zdravkovic, et lui a montré une fois à la clinique à quel point il tenait à elle. Sur la vidéo, la jeune femme se montre évidemment très touchée par cette tendresse adressée de manière évidente. Ayant trouvé la sécurité nécessaire et des bras apaisants, le chaton n’a pas l’air d’avoir envie de vivre sa vie de son côté.

Sous sa vidéo, Sara qui publie en tant que « @saradesideria » sur Instagram ajoute : « Je n’ai pas besoin de légende pour cela ». Se faisant connaître pour des publications sur les thèmes de la mode ou le lifestyle, la jeune femme explique avoir sauvé Twix et un autre chaton, Cherry, avec l’aide de son vétérinaire. Twix était particulièrement en mauvaise santé, ce qui a donné lieu à une hospitalisation en urgence.

Depuis, le chaton se remet peu à peu de sa prise en charge médicale. Pour cela, il peut compter sur les bras réconfortants de Sara.

« Vous êtes son monde »

Les internautes sont les premiers à exprimer leur émotion face aux images de ce duo qui fonctionne si bien. Le chaton semble extrêmement attaché à celle qui l’a sauvé et s’agrippe de toutes ses forces pour lui faire comprendre qu’elle ne peut pas partir.

La jeune femme est aussi émue que surprise de découvrir un attachement si fort. Un internaute ajoute une note d’humour : « Je ne pense pas qu’il veuille aller ailleurs ».

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Twix s’accroche de toutes ses forces, au point de revenir de plus belle lorsque Sara tente de lui prendre les pattes pour lui parler et le rassurer. Le chaton entoure le cou de sa sauveteuse, enfonçant sa tête dans son cou, comme s’il lui faisait un câlin intense. Twix a vraisemblablement compris qui lui a sauvé la vie, et tient à se faire comprendre. Si son passé est bien mystérieux, on imagine aisément tous les manques auxquels l’animal a dû faire face.

On apprend grâce à Cat Time que le petit chat « voulait vivre », et c’est certainement pour cette raison qu’il remonte peu à peu la pente de son mauvais état physique.

On ignore si Sara aura pris la décision finale de l’adoption, mais elle sera en tous les cas présente pour le minet qui mérite beaucoup d’attention et tout l’amour qu’il demande.