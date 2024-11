Curieux et mélomane, un Persan s’invite dans une session de musique traditionnelle pour le plus grand plaisir des spectateurs (vidéo)

S’ils préfèrent souvent les environnements calmes, les chats Persans aiment également attirer l'attention. C’est le cas de Honey, une minette de 6 ans qui adore accompagner sa maîtresse au pub. Dernièrement, la petite curieuse s’est même permis d’interrompre une session de musique traditionnelle irlandaise, attirant sur elle tous les regards.

Après avoir déménagé d’Espagne avec sa famille, Honey, une chatte de race Persan de 6 ans, s’est installée à Londres (Angleterre) avec sa maîtresse, Mati, et ses frères et sœurs poilus. Depuis, la chatte aime beaucoup accompagner sa propriétaire lors de ses sorties dans la capitale anglaise, en particulier lorsque celle-ci se rend au pub.

Une fan des sorties au pub

Mati a confié à Newsweek que certains de ses chats préféraient explorer le jardin autour de son appartement, mais pas Honey. Elle préfère aller au pub, « là où tout le monde lui prête attention, la caresse, la récompense, voire l'embrasse. »

@maticobos / TikTok

La jeune femme a déclaré qu’elle a toujours aimé sortir avec ses chats et qu’ils adoraient ça, surtout Honey. « C'est très amusant de sortir avec elle », a-t-elle assuré ajoutant que les gens l'approchent toujours pour lui demander comment elle a entraîné la minette à être à l'aise pour sortir.

La découverte de la musique irlandaise traditionnelle

Cet été, Mati et Honey se sont rendues au pub Hole in the Wall dans le quartier de Waterloo à Londres, pour assister à l’une des séances de musique irlandaise qui se déroulent chaque dimanche. La jeune femme a alors capturé en vidéo un moment qui a fait sensation parmi la clientèle, puis sur Internet.

@maticobos / TikTok

Tandis qu’un groupe de musiciens s’était réuni autour d’une table pour jouer des airs traditionnels, Honey s’est rapprochée pour mieux voir. La chatte curieuse est même grimpée sur les hommes en reniflant leurs instruments.

Lorsque l’un d’eux lui a demandé gentiment d’arrêter de faire cela, Honey est restée imperturbable, escaladant l’accordéon pour être au cœur de l’action. Plus tard, la minette s’est finalement assise au-dessus des musiciens pour les écouter tout regardant par la fenêtre.

Honey a beaucoup amusé les clients du pub qui ont pris de nombreuses photos lors de son intervention. Elle a également attisé la curiosité des internautes. Certains d’entre eux ont demandé à en savoir plus : « Une séance avec un chat ??! Ça vaut le détour à Londres ! C'est quand ? », a notamment demandé un commentateur de la vidéo TikTok de Mati.

@maticobos / TikTok

Celle-ci a expliqué que Honey n'était pas un « chat de pub » qui vivait au bar, mais qu’il s’agissait de son propre animal de compagnie qu'elle emmène avec elle. Il n’y a donc que le hasard qui peut offrir la chance de croiser un jour la jolie Honey dans l’un des pubs de la capitale anglaise…