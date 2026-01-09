Couvert de cicatrices et de nœuds, ce chat errant doit être entièrement tondu pour révéler sa vraie beauté

Vivre dans la rue forge en général un caractère bien trempé et Chloe en est parfaitement consciente. Grande amoureuse de chats, la jeune femme a pour habitude de venir en aide à tous les félins errants de son quartier. Il y a plus d’un an, l’un d’entre eux lui a particulièrement tapé dans l'œil…

La première fois qu’elle a vu ce beau chat gris à poils longs, Chloe a immédiatement su qu’elle devait lui prêter main forte. Affamé et couvert de nœuds, le matou semblait en grande détresse. Sans perdre un jour de plus, la bonne samaritaine lui a alors laissé de la nourriture sur sa terrasse et est restée à bonne distance pour pouvoir l’observer. Au fur et à mesure des jours, le chat baptisé Ulysse, a pris l’habitude de venir quémander quotidiennement ses repas. Pour autant, il ne se laissait jamais approcher… Chloe a donc décidé d’installer des caméras pour surveiller ses allées et venues puis a placé une cage piège afin de pouvoir l’attraper en toute sécurité et le mener vers un refuge.

© Chatons Orphelins Montréal / Instagram

En route vers une vie meilleure

Une fois le félin capturé, la jeune femme a contacté l’association Chatons Orphelins Montréal qui a tout de suite accepté de prendre en charge son petit protégé. Après examen vétérinaire, il a été conclu qu’Ulysse avait probablement vécu toute sa vie dans la rue. Le pauvre matou était couvert de cicatrices et sa longue fourrure était si emmêlée que les professionnels n’ont pas eu d’autre choix que de le tondre. Après tous ses soins, Ulysse est devenu “un nouveau chat” et a même commencé à se détendre en présence de l’humain. “Il est devenu un vrai pot de colle. Tout ce qu’il voulait, c’était de l’attention et des câlins”, assurent ses sauveurs, relayés par Love Meow .

© Chatons Orphelins Montréal / Instagram

“Il est si gentil”

Placé en famille d’accueil, le beau félin n’a pas tardé à révéler une personnalité très douce et câline. “Il émet des ronronnements dès que nous entrons dans la pièce. Il est si gentil et réclame juste un petit espace sur le canapé pour se blottir et être près de nous. Il aime aussi nous parler avec ses petits miaulements. C’est très mignon, nos cœurs fondent quand il court vers nous en ronronnant”, dévoilait à l’époque sa maman d’accueil.

© Chatons Orphelins Montréal / Instagram

Depuis, le poil d’Ulysse a complètement repoussé. Le petit matou errant est devenu un magnifique chat, grand et charismatique. Il a été adopté et mène une vie merveilleuse auprès de sa famille.

© Chatons Orphelins Montréal / Instagram