Coup de théâtre après l'appel à témoin lancé par les responsables d'une mosquée dont l'un des chats a été volé

Le trio félin de la mosquée messine est de nouveau au complet. L’un de ses membres manquait à l’appel, un individu censé assurer une livraison ayant décidé de s’en emparer. Sans doute pris de remords et très probablement dissuadé par les éléments qui l’inculpaient (images de vidéosurveillance notamment), la personne en question a fini par faire marche arrière et ramener le chaton chez lui.

Le mercredi 14 mai 2025, la mosquée CIMG Milli Görüs de Metz (57) présentait sur sa page Facebook ses « 3 petits pensionnaires ». Il s’agissait de 2 chatons roux et d’un 3e au pelage noir, récemment recueillis. « Ils remplissent nos journées de câlins, de bêtises... Et de ronrons bien sûr », peut-on lire dans la publication en question.

Cette quiétude a néanmoins rapidement été perturbée. Le lendemain après-midi, en effet, l’un des minets s’est volatilisé. La disparition est survenue à 15h45, et ce n’était pas une fugue ; cela avait tout l’air d’un acte délibéré.

Le principal suspect était un livreur âgé d’une vingtaine années, rapportait Le Républicain Lorrain. Le jeune homme s’était introduit dans l’édifice religieux situé Rampe-Bellecroix, s’était saisi du chaton et l’avait caché dans son sac avant de quitter les lieux sur son deux-roues. La scène a été filmée par les caméras de surveillance de la mosquée.

Les responsables de cette dernière ont aussitôt lancé l’alerte sur les réseaux sociaux, photos et vidéos de l’enlèvement à l’appui.

« Je suis désolé. Retirez les photos et la vidéo »

Cette mobilisation a porté ses fruits, puisque, peu après, l’individu s’est manifesté via Messenger. « C’est moi qui ai pris le chat. Je voulais juste l’adopter. Je ne savais pas. Je suis désolé. Retirez les photos et la vidéo… », a-t-il ainsi écrit.

Le quadrupède a été ramené à la mosquée sain et sauf peu avant 18 heures. Il a retrouvé ses 2 congénères et sa nouvelle maison, et tout est rentré dans l’ordre.

L’affaire aura finalement été résolue en quelques heures, grâce à la vigilance des responsables de la mosquée et à la réactivité de la communauté en ligne. Le trio profite désormais d’un quotidien paisible, sous l’œil attendri des fidèles et des visiteurs du lieu de culte.

CIMG Metz Milli Görüs / Facebook