Considérée comme la plus vieille chatte d’Écosse, Cleo trouve un second souffle après des années de négligence

Cleo, une chatte de 20 ans, rêvait probablement d’une vie paisible au sein d’une maison aimante. Malheureusement, son quotidien était tout l’inverse de cela. La pauvre vivait dans des conditions dramatiques et ne pouvait qu’espérer que les choses finissent par changer. Son souhait s’est réalisé des années plus tard.

Un sol jonché de déchets, une maison froide et sans amour, c’est ici que Cleo a passé la majeure partie de sa vie. Et cela représente des années, puisque la féline est âgée de 20 ans. Son quotidien était morose et plus les jours passaient, plus sa santé se détériorait. Ce n’était pas la retraite dont elle rêvait, mais des bienfaiteurs étaient prêts à la lui offrir.

Ces derniers, membres de l’association SPCA en Écosse (SSPCA), ont pris en charge la féline après un signalement. La maison dans laquelle elle vivait était insalubre : « La vieille féline, considérée comme le plus vieux chat sauvé d'Écosse, a été retrouvée vivant dans des conditions de stockage horribles, piégée dans une maison remplie de déchets », partageait l’organisme de sauvetage sur son site.

Scottish SPCA / Facebook

De l’amour à revendre

La SSPCA a mis un terme au calvaire de la chatte. Cette dernière était mal en point à son arrivée au refuge et nécessitait de nombreux soins. Elle est restée sous la surveillance accrue des sauveteurs pendant près d’un mois, puis les vétérinaires ont décrété qu’elle était prête à prendre un nouveau départ. Bien que les chats âgés ont plus de mal à trouver une famille que leurs congénères, les membres de l’association espèrent qu’elle pourra enfin trouver la paix pour les années qu’il lui reste à vivre.

D’autant plus que Cleo n’a que de l’amour à donner. C’est une féline facile à vivre et aimante quand elle est en confiance : « Décrite comme une âme douce et calme, Cléo passe la majeure partie de sa journée blottie dans son lit ou perchée en hauteur sur nos étagères pour chats, à regarder le monde passer », indiquait la SSPCA.

Aujourd’hui, Cleo attend toujours sa famille pour la vie en Écosse. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes avaient déjà manifesté leur envie de l’adopter. Les sauveteurs seront sans doute très précautionneux en examinant les candidatures afin qu’elle trouve une famille qui lui corresponde au mieux.