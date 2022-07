L'étonnante réaction de 3 chats faisant connaissance avec le nouveau-né de la famille (vidéo)

L’arrivée d’un bébé à la maison, cela se prépare dument lorsque l’on a un chat. C’est d’autant plus vrai quand on en a plusieurs. Le but est de faire en sorte que les animaux ne soient pas perturbés par cet évènement et de leur donner le temps d’assimiler l’information, de s’habituer à la présence de son enfant avec ses pleurs, ses mouvements, son odeur.

La rencontre entre les félins et les nouveau-nés n’est donc jamais quelque chose d’anodin. C’est ce dont on peut se rendre compte en découvrant la vidéo dont il est question ici, postée sur TikTok où elle est devenue virale et relayée par Newsweek.

La maman de l’enfant s’appelle Brigette, alias @threecrazycats3 sur TikTok. Elle a partagé la séquence le 29 juin, et celle-ci comptabilise 1,8 million de vues depuis.



threecrazycats3 / TikTok

On y voit le bébé endormi dans son siège auto posé par terre, alors que les 3 chats de la famille viennent faire connaissance avec lui. Le premier se hasarde à s’approcher du nourrisson, mais il se contente de le fixer en restant totalement immobile. Le second, dont la robe bicolore ressemble à la sienne, préfère se tenir un peu plus loin et n’est clairement pas rassuré. D’ailleurs, dès qu’on le caresse, il prend la fuite.

Quant au 3e, avec son pelage roux, il se montre un peu plus entreprenant que ses congénères, mais on ressent tout de même quelques hésitations chez lui aussi.

Brigette explique que l’un de ces chats avait été recueilli dans la rue, et que les 2 autres avaient été sauvés d’une animalerie.

Une semaine plus tard, l’attitude des chats envers le bébé a bien changé

Généralement, les spécialistes conseillent aux parents de laisser le temps à leurs chats de découvrir le bébé à leur rythme. Ils ont besoin de renifler l’enfant, de rester à distance s’ils le souhaitent et de repartir quand ils en éprouvent le besoin. Il ne faut jamais les retenir, ni les forcer à aller vers le nouveau-né.

Dans une autre vidéo postée une semaine plus tard, une série de photos et de séquences montrent les chats de Brigette beaucoup plus détendus aux côtés du bébé.

A lire aussi : L'histoire émouvante de cette chatte aveugle qui a parcouru le monde sur les épaules de son maître