Communication féline : des chercheurs identifient plus de 270 expressions faciales chez le chat

Petits clins d’œil, froncements de museau ou oreilles qui bougent… Les petites grimaces de votre chat ne servent pas qu’à vous séduire, elles lui permettent aussi de dialoguer avec ses congénères. Une étude menée par des chercheuses américaines a récemment analysé les différents types d'expressions faciales utilisées par nos petits moustachus pour communiquer entre eux et les résultats sont étonnants ! Nos amis félins possèdent plus de 270 expressions faciales, surtout amicales, qui leur servent notamment à créer et renforcer leurs liens avec les autres chats.

Tout le monde connaît les petites mimiques de son chat, mais saviez-vous qu’elles peuvent révéler beaucoup sur ses relations avec ses congénères ? Jusqu’ici, la plupart des recherches sur les expressions faciales des chats se concentraient sur leurs interactions avec les humains ou sur l’évaluation de leur douleur.

L’étude menée par Brittany Florkiewicz, psychologue de l’évolution au Lyon College dans l'Arkansas (États-Unis) et par Lauren Scott, étudiante en médecine vétérinaire à l’université du Kansas, s’intéresse pour la première fois à la communication faciale entre les chats eux-mêmes. Publiée dans la revue Behavioural Processes*, cette étude a notamment montré que leurs expressions permettent de transmettre des messages sociaux et que la domestication a peut-être rendu certains signaux plus « amicaux » pour renforcer les liens entre félins.

276 expressions faciales différentes !

Pour mieux comprendre comment les chats communiquent entre eux, les chercheuses ont choisi le cadre idéal d’un bar à chats, où les félins peuvent interagir librement et naturellement. Elles ont ainsi observé 53 chats adultes à poil court au Cat Café Lounge de Los Angeles, enregistrant 194 minutes de vidéos centrées uniquement sur les interactions sociales entre les minous. Les vidéos ont ensuite été analysées avec le logiciel CatFACS, spécialisé dans la détection des mouvements faciaux, en excluant les gestes liés à la respiration, la mastication ou le bâillement.

Le résultat est impressionnant : d’après l'analyse, les chats possèdent 276 expressions faciales différentes, obtenues grâce à des combinaisons d’au moins 4 des 26 mouvements musculaires faciaux uniques (variations de pupilles, clignements d’yeux, ouverture de la mâchoire…). À titre de comparaison, les humains ont 44 mouvements faciaux et les chiens 27 (le nombre exact de combinaisons reste toutefois inconnu).

L’influence de la domestication

Les chercheuses ont ensuite regroupé ces expressions en 3 grandes catégories : amicales (46 %), inamicales (37 %) et intermédiaires (17 %). Le fait que les gestes amicaux soient les plus fréquents montre que la domestication a certainement rendu les chats plus sociables et tolérants, les aidant à créer et renforcer leurs liens entre eux.

Après plus de 11 000 ans de cohabitation, les chats semblent également avoir développé certaines expressions semblables à celles des humains. Comme les chiens, les chimpanzés ou nous-mêmes, ils utilisent ainsi des mimiques appelées « common face play » – des expressions de jeu qui facilitent l’interaction et la complicité entre eux.

L’étude a également montré que certains signes faciaux des chats trahissaient leurs intentions : oreilles et moustaches en avant avec yeux fermés pour un geste amical, oreilles en arrière et pupilles rétrécies pour un signal d’agression.

Une application pratique

Comme l’ont souligné Brittany Florkiewicz et Lauren Scott dans la conclusion de leur étude : « Les propriétaires d'animaux et les refuges peuvent utiliser nos résultats pour favoriser la réussite des interactions entre chats domestiques. »

Comprendre les expressions faciales des chats peut en effet aider les humains à mieux « lire » leurs émotions et à savoir comment ils s’entendent entre eux — une information précieuse quand on adopte un nouveau compagnon félin. Cette recherche peut aussi être très utile dans les refuges, en permettant au personnel de repérer rapidement les signes de stress ou de conflit entre chats et de faciliter leurs rencontres. Pouvoir lire ces petits signaux aiderait ainsi à prévenir les tensions et à créer un environnement plus harmonieux pour nos félins, à la maison comme ailleurs.

Comment interpréter les expressions faciales de son chat ?

Votre chat vous paraît parfois énigmatique et vous avez du mal à comprendre ce qu’il pense ou ressent ? Voici 3 astuces pour mieux déchiffrer ses expressions :

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Observez ses yeux et ses oreilles : un chat amical avance ses oreilles et ses moustaches vers vous et ferme légèrement les yeux. Un chat stressé ou agressif recule ses oreilles, rétrécit ses pupilles et peut se lécher les babines.

Repérez les signes de jeu : certaines mimiques, comme tirer les coins des lèvres en arrière et montrer un peu les dents, indiquent que votre minou joue ou communique de manière positive avec un autre chat.

Interprétez le contexte : une même expression peut avoir des significations différentes selon la situation et le type d’interactions (avec d’autres chats ou avec vous).

* Lauren Scott, Brittany N. Florkiewicz, Feline faces: Unraveling the social function of domestic cat facial signals, Behavioural Processes, Volume 213, 2023.