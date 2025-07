Coincée dans une roue, cette chatonne surprend tout le monde par son énergie débordante après son sauvetage

C’est un passant qui a repéré la présence d’Owlet, dans un endroit plutôt saugrenu. La chatonne se trouvait dans la roue d’une voiture, et ne cessait de miauler. Des bénévoles ont été contactés pour la sauver, et la féline a été rapidement placée dans une famille d’accueil. C’est là-bas qu’elle a dévoilé sa personnalité haute en couleurs.

C’est par un pur hasard que ce passant se trouvait près de la roue de la voiture qui renfermait la chatte, racontait Love Meow. Il a perçu 2 billes lumineuses qui le regardaient depuis le véhicule, et est rentré en contact avec le Stray Cat Club. Des sauveteurs sont arrivés sur place et ont pu venir au secours du chaton, sans trop d’encombres. Il aura tout de même fallu que les bénévoles mettent la main à la pâte en se faufilant sous le véhicule, pour capturer le chat qui était devenu prisonnier de sa cachette.

The Stray Cat Club / Facebook

Un repos bien mérité

La chatte nommée Owlet avait bel et bien besoin d’un bon repos. Elle s’est endormie profondément dans la caisse dans laquelle elle a été glissée et ce durant plusieurs heures. Les sauveteurs ignorent encore combien de temps la chatonne est restée dans la roue de la voiture de marque BMW.

The Stray Cat Club / Facebook

En état de déshydratation, affamée, Owlet avait besoin de repos, mais aussi de la stabilité d’une famille. C’est ainsi qu’elle a été temporairement adoptée par un bénévole de l’association Stray Cat Club.

The Stray Cat Club / Facebook

Une personnalité inoubliable

Après sa nécessaire rémission, Owlet a commencé à montrer un peu de l’énergie qu’elle avait en elle. Sa famille d’accueil espérait que des propriétaires se manifestent pour venir la chercher, après plusieurs annonces et partages de son profil. Malheureusement, personne ne s’est manifesté, ce qui a prolongé le séjour de la chatonne.

The Stray Cat Club / Facebook

Les journées d’Owlet sont devenues de plus en plus rythmées. Elle n’hésitait pas fixer ses parents de son doux regard malicieux, et à ronronner bruyamment, comblant évidemment les intéressés.

Une passion pour le jeu

Si Owlet s’est toujours montrée à l’aise et sociable, elle est aussi devenue de plus en plus joueuse au fil du temps. Son dynamisme est à ce propos légendaire, surtout lorsqu’il s’agit de jouer. Ce qu’elle aime par-dessus tout ? Qu’on la regarde parader avec ses jouets !

The Stray Cat Club / Facebook

Pour l’heure, la tendre et originale Owlet est toujours dans l’attente d’une famille. Son moment arrivera très prochainement, c’est certain !