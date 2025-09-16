Coincée dans l’aile d’une voiture et sauvée par des garagistes, cette petite chatte tigrée vit désormais sa meilleure vie après des humains qui l’ont secourue

On peut dire que Sitroën a eu beaucoup de chance… Si la famille Godefroy ne lui avait pas porté secours le jour de son arrivée au garage, elle n’aurait probablement pas survécu au-delà de son premier mois de vie. Aujourd’hui, 3 ans après son sauvetage miraculeux, elle se porte à merveille !

C’est en juillet 2021 que la petite Sitroën a vu sa vie changer pour toujours. En entendant des bruits très étranges provenant de l’aile de sa voiture, un automobiliste s’est empressé de l’emmener au garage Citroën de la famille Godefroy, situé à Saint-Hilaire-Petitville, ancienne commune de la Manche. Comme l’a rapporté le média La Manche Libre à l’époque, les garagistes se sont mis au travail mais ont rapidement découvert qu’il ne s’agissait pas du tout d’un problème sur le véhicule en lui-même. En réalité, un minuscule chaton était piégé dans le passage de roue ! Heureusement, en quelques minutes seulement, ils ont pu sortir l’adorable minou de sa prison, découvrant ainsi qu’il s’agissait d’une petite femelle, probablement âgée d’un mois seulement…

© Citroen Godefroy / Facebook

À sa place

En référence à la marque de la voiture dans laquelle elle a été trouvée, la minette à la robe tigrée a été baptisée Sitroën par ses sauveurs. Evidemment, ces derniers l’ont soignée, nourrie et ont pris soin de lui fournir un coin douillet pour qu’elle puisse se reposer. En quelques jours à peine, le chaton a trouvé sa place au sein du garage et a conquis le cœur de la famille Godefroy ainsi que de tous les employés. Aussi, il est devenu évident qu’elle allait rester pour toujours au sein de l’établissement !

Aujourd’hui, Sitroën a bien grandi et vit toujours au sein du garage. Pour toute l’équipe ainsi que pour les clients, elle est devenue la “mascotte” de l’établissement, comme l’affirme Céline Richomme, à la tête du garage aux côtés de son frère Fabrice Godefroy.

© Citroen Godefroy / Facebook

Une bien belle adoption

"Elle est toujours la mascotte des clients. Leur premier bonjour est toujours pour le chat”, assure-t-elle ensuite avec tendresse. Désormais, Sitroën passe toutes ses journées au garage, dormant dans son coin douillet attitré ou accueillant les clients comme une vraie petite professionnelle !

© La Manche Libre