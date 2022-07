Choupette, la chatte qui a sillonné la France sur la tête de son maître, prend sa retraite

Nous vous avions relaté les aventures de Choupette et de son propriétaire Joseph Zappia qui voyageaient par monts et merveilles à travers la France, la chatte fièrement perchée sur le crâne de son maître. Après plus de 7 ans de périples, Choupette a décidé d’elle-même qu’il était temps qu’elle prenne sa retraite.

Tout a commencé le 17 juin 2012, lorsque Joseph a découvert une boule de poils minuscule qui gisait au sol à Joeuf, commune de Meurthe-et-Moselle. Le bébé, qui avait à peine 6 semaines, était affamé et léthargique.

« Je l'ai tout de suite emmenée chez le vétérinaire, où elle a pu recevoir des soins. Je suis certain que, si elle a été abandonnée, c'est en raison de son état. Ses propriétaires ne voulaient pas payer », a expliqué Joseph à Actu.



Joseph Zappia

L’homme et la chatonne sont devenus inséparables au point que Joseph ne sortait plus qu’en compagnie de sa nouvelle acolyte. Il l’a en effet accoutumée dès son plus jeune au port du harnais et de la laisse.

« Au départ, je la portais dans mes bras lors de nos promenades. Le problème c’est qu’au bout d’un moment, cela commençait à faire lourd. Je lui ai donc appris à se mettre sur mon épaule. Petit à petit, elle est montée sur mon crâne, pour aujourd’hui ne plus jamais en bouger », a-t-il précisé.

Une retraite bien méritée

C’est ainsi que pendant 7 ans, Choupette (allias Choupette la Star en raison de son emploi du temps chargé) et Joseph ont voyagé dans le but de faire le bien autour d’eux. Ils apportaient notamment leur réconfort aux personnes âgées dans les maisons de retraite.

Les apparitions du duo ne passaient pas inaperçues. « Elle est parue sur TF1, M6, France 2, France 3, C8, mais aussi à la télévision hollandaise et allemande », a déclaré son maître.

Mais aujourd’hui, la chatte blanche souhaite lever le pied.

En effet, si jusqu’ici Choupette témoignait de son envie de partir à l’aventure, désormais elle préfère rester bien tranquillement dans sa maison. « À l'époque, quand il faisait beau, elle se mettait devant la porte et miaulait pour sortir. Maintenant, lorsque je lui propose de faire une balade, elle monte dans sa chambre et râle. Elle est fatiguée et a besoin de tranquillité. Je respecte son choix », a confié son maître à l’écoute.

A lire aussi : Surprise par des miaulements provenant d'un distributeur de soda, l'employée d'un magasin appelle les pompiers

Choupette profitera donc désormais d’un repos bien mérité sur l’un de ses 5 arbres à chat. Quant à Joseph, il a prévu la relève en adoptant une chatonne.