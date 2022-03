Chétif et malade, un chaton orphelin âgé de 10 jours témoigne une incroyable volonté de vivre

Très mal en point à son arrivée dans un refuge, une chatte âgée d’une poignée de jours a su remonter la pente grâce à la fondatrice de l’association, puis sa famille d’accueil. La force de caractère du chaton n’est pas non plus étrangère à son incroyable transformation.

Un chaton femelle avait été découvert seul, sans sa mère, avant d’être emmené au refuge Baby Kitten Rescue à Los Angeles. La petite chatte n’était âgée que de 10 jours, et survivre en l’absence de sa génitrice aurait été impossible.



Baby Kitten Rescue / Instagram

C’est Caroline Grace, fondatrice de l’association, qui l’a prise en charge. Appelée Clove, sa protégée était couverte de puces, déshydratée, souffrait d’une infection et présentait une grosse croûte sous l’aisselle. De plus, un problème gastrique lui valait de terribles douleurs, d’après Love Meow.



Baby Kitten Rescue / Instagram

Clove a été mise sous antibiotiques et a reçu d’autres traitements. En quelques heures, son état s’est amélioré et elle commençait à s’alimenter correctement. Bien que minuscule, elle faisait montre d’une très grande détermination.



Baby Kitten Rescue / Instagram

Le chaton a ensuite été confié à Ana, mère d’accueil bénévole et employée dans une clinique vétérinaire. Elle s’est mise à l’emmener sur son lieu de travail pour continuer de veiller sur elle en permanence.



Baby Kitten Rescue / Instagram

« Un chaton courageux, curieux et affectueux »

A mesure que Clove grandissait et gagnait des forces, elle révélait son adorable personnalité. « Ana a continué de la nourrir au biberon jusqu’au jour où Clove a découvert la nourriture sèche et décidé qu’elle adorait cela, raconte Caroline Grace. Elle est devenue un chaton courageux, curieux et affectueux ».



Baby Kitten Rescue / Instagram

A 10 semaines, la jeune chatte était désormais prête à passer à l’étape suivante : l’adoption. L’équipe de Baby Kitten Rescue a rapidement « trouvé le foyer parfait pour elle, annonce la fondatrice de l’association. Quand sa nouvelle maman l’a rencontrée pour la première fois, cela a été l’amour vrai et immédiat. Elles ont une connexion instantanée. »

Baby Kitten Rescue / Instagram