Chargée de garder les animaux de son fils, une femme fait entrer par erreur un chat qui n’appartient pas à la famille (vidéo)

C’est avec étonnement qu’Allison Stamper et son mari ont découvert sur les images de vidéosurveillance que leur petsitter, pensant ramener le chat de la famille, a récupéré un chat errant du quartier. En charge de garder les 2 chiens et le chat de la famille pour quelques jours, elle a pensé bien faire, mais s’est rendue compte du quiproquo en observant le comportement des chiens.

Responsable, la belle-mère d’Allison s’est inquiétée lorsqu’elle ne voyait plus le chat dans la maison, raconte PetHelpful. Elle s’est donc mise en quête du chat aux alentours de la maison, et c’est ainsi qu’elle a croisé la route d’un félin qui semblait être celui qu’elle cherchait. En réalité, il s’agissait d’un chat inconnu.

Une attitude différente

Une fois dans la maison, le chat ne se comportait pas de manière normale. Déposé sur le canapé, il ne bougeait pas, et les chiens venaient le voir l’un après l’autre, comme s’ils voulaient alerter de l’étrangeté de la situation. La belle-mère d’Allisson ne semblait pas tranquille et est venue voir le chat à plusieurs reprises. Elle a fini par réaliser, aidée par son fils et sa belle-fille, la petite erreur commise en faisant entrer ce chat dans la maisonnée.

« Heureusement, nous avion un œil sur la caméra »

Ayant plusieurs caméras, à l’extérieur comme à l’intérieur, les propriétaires ont pu veiller au bon déroulement du séjour. Ils ont d’abord visionné les images de l’extérieur de la maison, et ont vu la belle-mère attraper ce chat qui n’était pas le leur. Puis, les chiens inquiets à l’intérieur. Ils expliquent : « Heureusement, nous avions un œil sur la caméra et avons remarqué peu de temps après que ce n’était pas notre chat ».

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« Un chat de quartier »

Un peu plus tard, les propriétaires ont expliqué que le chat en question était un chat du quartier nourri par les uns et les autres. Malgré la présence d’un collier, il pouvait se montrer parfois agressif. Pour Allison et son mari, il paraissait imprudent de laisser l’animal en présence des 2 chiens. Remis entre de bonnes mains, le chat du quartier a pu reprendre ses habitudes.

Par ailleurs, et rassurant tout le monde, le « vrai » chat de la famille se cachait en réalité dans la maison, et ne s’était absolument pas aventuré dehors. « À la fin, tous les animaux allaient bien », ajoutent les propriétaires rassérénés.