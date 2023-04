Chaque jour, cette chatte malheureuse se tient à la porte de son refuge dans l’espoir de voir sa famille éternelle arriver

Il y a un an, Sassy a été admise dans les locaux d’un refuge canadien : Exploits Valley SPCA. Cette chatte de 3 ans, aux marques uniques et aux oreilles excentriques, a eu besoin de temps pour s’adapter à ce lieu « bruyant et agité » qui ne semblait guère lui convenir, rapporte Love Meow.

Soucieux de son bien-être, les bénévoles ont tout fait pour faciliter son intégration : ils lui ont fourni une chambre spacieuse composée de tous les aménagements nécessaires pour qu’elle se sente en sécurité. C’est à ce moment-là qu’elle a décidé de leur laisser une chance et de sortir de sa coquille. Elle avait du mal à accepter les caresses, malgré tout.

Le rêve d’une autre vie

Progressivement, Sassy a également été présentée à ses congénères félins du refuge, mais c’est tout autre chose qui a attiré son attention : elle a découvert une porte avec une fenêtre donnant sur un couloir. Elle a choisi de s’y tenir sur la pointe des pattes arrière, en posant ses pattes avant sur le cadre de la fenêtre, pour regarder les gens passer.

Cette porte est devenue, en quelque sorte, un symbole d’espoir pour elle pendant près de 6 mois. Secrètement, Sassy rêvait que quelqu’un entre et l’emmène chez lui pour toujours. « Elle adorerait être une chatte unique et gâtée. Elle commençait à déprimer au refuge », racontent les bénévoles, qui se sont relayés pour lui tenir compagnie.

Une attente qui en valait la peine

Semaine après semaine, mois après mois, Sassy a patiemment attendu que la famille parfaite franchisse la porte de l’Exploits Valley SPCA, et c’est au bout de 200 jours que sa quête tant attendue a pris fin !

Une femme nommée Paulette était tombée sur un article en ligne concernant la petite Sassy, et elle a eu pour elle un « coup de foudre immédiat ». En lui rendant visite au refuge, Paulette a tout de suite su qu’elle ne repartirait pas sans elle. C’est ainsi que Sassy, rebaptisée Molly, a enfin trouvé sa famille après 6 mois d’attente !

Depuis son adoption, Molly est la plus heureuse des minettes. Elle est devenue le centre de l’attention qu’elle a toujours voulu être, et a déniché l’endroit idéal pour se divertir : la fenêtre, bien sûr ! « Molly se sent comme chez elle. Elle adore suivre sa nouvelle maman, jouer et faire la sieste sur les couvertures », se réjouissent les bénévoles.

« Tous les animaux ne sont pas parfaits tout de suite, et beaucoup ne sont pas heureux dans un refuge. Leur vraie personnalité se révèle lorsqu'ils sont dans un foyer, où ils ont le temps de s'adapter et de recevoir beaucoup d’amour », ont-ils conclu.