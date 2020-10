Changement d'heure : quels impacts sur nos animaux de compagnie ?

Photo d'illustration

Nous passons à l’heure d’hiver ce weekend. Le décalage que cela induit va légèrement chambouler nos habitudes, mais qu’en sera-t-il de celles de nos animaux de compagnie ? Que pouvons-nous faire pour minimiser l’impact du passage à l’heure d’hiver sur nos chats et chiens ?

Nous dormirons une heure de plus… Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre, nos horloges reculeront, en effet, de 60 minutes pour passer à l’heure d’hiver.

Il y aura donc un décalage d’une heure sur notre réveil, notre petit-déjeuner, nos petites courses et autres activités dominicales. Certains d’entre nous traverseront ce passage sans grosse difficulté, tandis pour d’autres, il faudra encore quelques jours pour s’y habituer.

C’est le cas aussi pour nos animaux de compagnie, comme nous le rappelle Femina.fr. Même si leur rythme de vie est plus ou moins réglé sur le nôtre, nos chats et nos chiens demeurent fortement influencés par les cycles lumière / obscurité qui, à leur tour, impactent leur horloge interne. Leurs actions et comportements en restent, en grande partie, tributaires.

Ainsi, le fait que leur petite routine soit retardée d’une heure est susceptible de les perturber. Concrètement, le risque serait, par exemple, que le chien devant se retenir une heure de plus ait un accident de propreté le matin.

Autre exemple : un chat qui aurait l’habitude de prendre son repas matinal à 7h, et dont la gamelle n’est finalement remplie qu’à 8h… On comprend qu’il puisse être contrarié.

Car, rappelons-le, nos chats et chiens, eux, n’en ont que faire de ce qu’indique la montre. Ils ont été habitués à des horaires pour se nourrir, faire leurs besoins ou être promenés.

Comment aider nos chats et chiens à vivre le passage à l’heure d’hiver sans être perturbés ?

Il est possible d’atténuer l’impact du changement d’heure sur la routine et le bien-être de nos animaux de compagnie. Il suffit de leur accorder un peu plus de temps que d’habitude.

Il est ainsi recommandé de rallonger les sorties et d’intensifier les jeux et activités partagés avec eux. L’objectif est à la fois de leur offrir davantage d’attention – ce à quoi ils sont très sensibles, a fortiori lorsque quelque chose les perturbe – et de faire en sorte qu’ils se dépensent, pour mieux dormir par la suite.

Autre possibilité : opérer un décalage progressif des heures de repas, promenades et autres moments-phares de la journée du chien ou du chat. Mais cela nécessite de s’y prendre plusieurs jours avant la date du passage à l’heure d’hiver, car l’avancement des horaires doit se faire par tranches de quelques minutes (une dizaine environ).