Cette mère chatte aimante décide d’adopter une éducation stricte pour ses petits (vidéo)

L’éducation des bébés n’est pas uniquement réservée aux humains ! Les animaux, également, donnent des leçons de vie à leurs petits afin qu’ils deviennent des boules de poils bien dans leurs pattes. Et comme pour nous, chaque animal à sa propre méthode pour se faire comprendre de sa progéniture. Luna, par exemple, est une mère chatte stricte, mais n’en reste pas moins aimante !

Luna, une féline au pelage blanc, a récemment donné naissance à une portée de chatons. Les petits ont vite grandi et sont devenus très énergique, alors la chatte a commencé à les canaliser pour les éduquer. Ses corrections ont beau être impressionnantes, les bébés finissent toujours par revenir la taquiner !

L’éducation des chatons fait pleinement partie de leur sevrage. Leur mère leur apprend à devenir de grands félins indépendants. Elle leur montre aussi comment se comporter avec d’autres chats.

@mirandanix / TikTok

Une méthode stricte

Très joueuse , elle s’amuse volontiers avec ses petits, mais sait imposer ses limites. En effet, les chatons ont tendance à vite s’emporter lorsqu’ils jouent, pouvant utiliser un peu trop fort leurs griffes ou leurs dents. En tant que mère, Luna leur apprend à faire attention et à s’arrêter quand cela est nécessaire.

Ainsi, dans une vidéo publiée sur TikTok et partagée par Parade Pets , on la découvre en train de réprimander ses petits à plusieurs reprises. À première vue, cela pourrait ressembler à une bagarre, mais ce sont en réalité des cours d’éducation. Luna aime la discipline et le fait savoir.

Pour rassurer les internautes, la maîtresse de Luna a promis que sa féline aimait ses chatons. Certaines personnes se sont exprimées dans la section des commentaires : « Elle tient sa maison d’une main de fer », constatait une personne, « Elle leur apprend simplement les conséquences de leurs actes », indiquait quelqu’un d’autres.

Une chose est sûre, les petits ne lui en tiennent pas rigueur et savent qu’ils sont aimés malgré leurs punitions, car ils reviennent toujours se blottir contre elle !