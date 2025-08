Cette future vétérinaire tombe amoureuse de sa patiente féline et refuse de la laisser repartir au refuge

Mary Beth est une grande passionnée d’animaux depuis sa tendre enfance, à tel point qu’elle en a fait son métier. Bientôt diplômée en tant que vétérinaire, les boules de poils font maintenant partie de son quotidien ! Elle en côtoie de nombreuses chaque jour, et l’une d’elles l’a profondément marquée.

Quand Mary Beth a rencontré Smooch, une chatte bicolore, pour la première fois, le coup de cœur a été immédiat. L’animal n’a eu d’yeux que pour elle, tandis qu’elle lui a apporté beaucoup d’affection et de réconfort. Elle a senti un lien très fort entre elles et a pensé qu’elle pouvait devenir bien plus qu’une soignante pour la féline.

Cette dernière a été récupérée par un refuge au cours du mois de juillet, rapportait Newsweek. Elle souffrait d’une blessure très grave au niveau de la queue et celle-ci a d’ailleurs dû être amputée. Heureusement, la chatte était entre de bonnes mains et s’est rétablie. Elle devait ensuite être stérilisée et c’est à cette occasion qu’elle a fait la rencontre de Mary Beth, après avoir été déposée dans sa clinique.

@petvetloading / TikTok

Un coup de foudre réciproque

Mary Beth, alors étudiante vétérinaire en dernière année, était chargée de réaliser son opération. Elle a tout de suite été surprise par le tempérament amical de la féline, qui lui a témoigné beaucoup d’intérêt dès les premiers instants : « Elle est immédiatement venue vers moi et s'est blottie sous mon menton [...] Elle voulait être tenue dans mes bras aussi longtemps que je le lui permettrais », racontait-elle.

Après l’opération également, Smooch semblait heureuse de retrouver sa bienfaitrice. Plus la fin de journée arrivait, moins Mary Beth avait envie de se séparer d’elle. D’autant plus que la chatte allait rentrer au refuge, ce qui était difficile à envisager pour la future vétérinaire. Cette dernière a alors suivi son cœur et a décidé officiellement de l'adopter.

Comme une évidence, Smooch s’est « merveilleusement bien adaptée » à sa nouvelle maison. Elle a non seulement retrouvé la santé, mais aussi un foyer chaleureux, ainsi qu’une famille aimante qui prendra soin d’elle jusqu’au restant de ses jours.