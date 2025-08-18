Cette femme venait juste pour faire un don au refuge, 48 heures plus tard, elle repart avec son coup de cœur

Dobby a tout de suite séduit l’ensemble du personnel de la SPCA Exploits Valley avec son tendre caractère et son regard adorable. Après un temps passé en famille d’accueil, il a fait un passage par le refuge. Les bénévoles avaient espoir que ce séjour soit court, et c’est ce qu’il s’est passé.

« C’est le chat le plus adorable », confiait la direction de la SPCA Exploits Valley à Love Meow. Les semaines passées auprès de sa famille d’accueil ont été un véritable succès, le chat remportant de la part de tout le monde la note de « 10/10 ».

Exploits Valley SPCA

Il ne lui manquait qu’une famille pour être pleinement heureux

Le placement de Dobby au refuge avait pour objectif de donner plus de visibilité au félin. Quelques visiteurs sont passés devant son box et tous ont compris qu’ils avaient affaire à un chat fait pour vivre dans une maison, avec des humains.

Exploits Valley SPCA

Une femme prénommée Sandra s’est un jour rendue au refuge dans l’idée de déposer les affaires de sa défunte compagne féline, Lucy. Le duo avait vécu ensemble durant plus de 15 ans, et la douleur de la disparition était palpable chez cette maîtresse qui ressentait un grand vide chez elle.

« C’était une chose assez spontanée »

En se promenant dans les allées du refuge, Sandra a croisé le doux regard du chat Tabby. Elle se souvient : « Son petit visage doux et si expressif semblait juste me parler ». C’est alors que Sandra a tendu sa main vers la cage et a tout de suite créé un lien avec le félin qui a approché sa tête et s’est laissé gratter.

Exploits Valley SPCA

Dès lors, la donatrice n’avait qu’une idée en tête : ouvrir sa porte à ce chat si craquant qui semblait lui demander de rejoindre son quotidien.

« Avance rapide de 48 heures : il est dans ma voiture »

Peu de suspense dans cette histoire, car la décision a été rapidement prise par Sandra qui a contacté le refuge le soir même pour concrétiser l’adoption.

Le premier week-end, qui faisait office de test, s’est parfaitement bien passé, avec un félin très à l’aise dans cette maison qui avait abrité une chatte aimée durant 15 années. Sandra se souvient : « En 15 minutes, il était allongé sur le canapé comme s’il était là depuis toujours ».

Exploits Valley SPCA

« Je ne chercher pas à remplacer Lucy »



L’idée de cette propriétaire est claire. Elle ne souhaite pas « remplacer » sa chatte, mais, comme elle l’expliquait : « remplir un peu l’espace tranquille qu’elle a laissé derrière elle ». Comme une suite logique, Dobby a pris sa place parmi ceux qui sont désormais les siens.

A lire aussi : 4 ans après le décès du chat de son enfance, elle le "revoit" à travers un félin errant surgi de nulle part (vidéo)

Exploits Valley SPCA