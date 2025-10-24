Cette féline a une drôle de caractéristique physique humaine

Sur les réseaux sociaux, une femme a partagé une photo de sa féline qui n’a pas laissé les internautes indifférents. Tout de suite, la bouche de l’animal a sauté aux yeux des utilisateurs, et pour cause : la boule de poils semble avoir des lèvres humaines.

Physiquement, nos amis les chats n’ont rien en commun avec nous : oreilles pointues, petit museau triangulaire et grands yeux écarquillés, il serait presque aberrant de nous trouver un point commun ! Pourtant, sur les réseaux sociaux, une femme a prouvé que sa féline ressemblait, d’une certaine manière, à un humain. En effet, elle dispose de lèvres étonnamment proches des nôtres.

C’est sur la plateforme sociale Reddit, plus précisément, que les utilisateurs ont fait la connaissance de la chatte. Le prénom de cette dernière n’a pas été renseigné et sa propriétaire est connue sous le pseudonyme @itspraddy.

@itspraddy / Reddit

Une ressemblance troublante

Comme elle l’a expliqué sur le réseau social, cette dernière a ouvert un compte depuis peu et sa toute première publication a fait l’effet d’une bombe ! En effet, elle a présenté sa boule de poils avec le texte suivant : « Mon chat a des lèvres humaines ». Elle a ajouté quelques photos à son post et les internautes ont été stupéfaits en découvrant le minois du quadrupède.

Sur les photos, une jolie féline tigrée aux yeux bleus translucides prend diverses poses. Ce qui est flagrant, c’est évidemment sa beauté, mais surtout sa bouche, qui ne ressemble pas à celle des autres chats. En effet, le quadrupède a des lèvres étrangement similaires aux nôtres.

Une caractéristique qui suscite l’interrogation

Rapidement, les internautes se sont emparés de la section des commentaires pour poser des questions à @itspraddy. Ils ont notamment souhaité savoir si cette caractéristique était d’origine pathologique, ce qu’a réfuté la propriétaire de l’animal : « Nous l'emmenons chez le vétérinaire pour des examens, et elle n'a jamais dit que c'était problématique (heureusement). Donc je suppose qu'elle va bien », rassurait la femme, qui n’a pas vraiment d’explication quant à l’apparence de la femelle.

Elle a plaisanté sur la boule de poils en réponse aux internautes : « Elle essaie de me voler mon maquillage, mes chouchous et mes baumes à lèvres », écrivait-elle.