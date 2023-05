Cette chatte qui suit tout le monde et essaie de prendre le bus doit porter un collier prévenant de ses habitudes

Depuis quelque temps, une chatte doit porter un médaillon fixé à son collier et sur lequel est inscrit un message à l’adresse des habitants du village. Cleo, 4 ans, connaît la commune dans ses moindres recoins et en arpente quotidiennement les rues en suivant toute personne qui la croise.

Cleo et sa famille habitent St Erme en Cornouailles, dans le sud-ouest de l’Angleterre. Sa propriétaire Taylor Williams, âgée de 31 ans et mère de 2 enfants, dit recevoir très souvent des messages d’habitants qui rencontrent l’animal.

La chatte a l’habitude de les suivre jusqu’à l’arrêt de bus. Quand l’autocar arrive, elle se dépêche de se faufiler à bord, mais elle finit toujours par être repérée avant la fermeture des portes et est invitée à redescendre.

Taylor Williams peut fréquemment voir la chatte marcher derrière les gens depuis la fenêtre de son salon. « Elle miaule comme si elle essayait de leur parler, raconte la mère de famille à HullLive. Mes voisins envoient régulièrement des vidéos et des photos d'elle en les suivant. Elle les suit jusqu'à l'arrêt de bus et essaie de monter dans le bus et ils doivent la faire descendre. »

Taylor Williams explique que Cleo avait commencé par suivre sa fille Megan, 12 ans, jusqu’à l’arrêt du bus scolaire. C’est devenu une sorte de rituel quotidien pour elle, mais le perpétue à présent avec toute personne qui croise sa route.

« Une chatte drôle et curieuse »

Sur le collier que porte la chatte, on peut lire le message suivant : « Je suis les gens. J’ai une maison ». Ainsi, ceux qui ne la connaissent pas savent qu’elle n’est pas perdue et n’essaient pas de la recueillir ou de lui trouver un refuge. Les coordonnées de Taylor Williams y figurent également, pour qu’on puisse la contacter si nécessaire.

HullLive

A St Erme, Cleo est désormais une célébrité. Elle passe ses journées à vagabonder, puis rentre à la maison le soir venu. « C’est une petite chatte drôle et curieuse. On n’a plus à s’inquiéter pour elle maintenant que tout le monde la connaît et qu’elle a un collier », conclut sa maîtresse.