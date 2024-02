Lorsque sa propriétaire lui refuse une friandise car il est trop tard, mais qu’elle mange du chocolat en douce, ce chat exprime son mécontentement de manière hilarante (vidéo)

Ce soir-là, Bossy, un beau Ragdoll de 9 ans, aurait bien pris une petite collation avant de se coucher, seulement sa maîtresse lui a refusé prétextant qu’il était trop tard pour cela. Lorsque, quelques minutes plus tard, le matou a surpris sa maman en train de manger du chocolat, sa réaction ne s’est pas fait attendre…

Lorsque Bossy est entré dans la vie de Sharon Gallagher, une habitante de Vancouver (Canada) en 2014, il était dans son élément. Le Ragdoll âgé de 9 ans aujourd’hui arrivait dans un joyeux foyer contenant déjà 2 chiens et un autre chat avec qui il s’est tout de suite entendu. « Il n’était pas câlin avec les humains, mais il aimait tous nos animaux, y compris les gros chiens », a déclaré Sharon Gallagher à Newsweek.

Malheureusement, au cours des années, le matou a vu la disparition de ses 3 amis à 4 pattes, le laissant seul et déprimé.

© @bossymacthecat / TikTok

Un petit remontant

Depuis qu’il n’a plus ses copains poilus, Bossy est vraiment triste. « Il était vraiment déprimé d’être un animal unique », a confié sa maîtresse. « Il aime s’asseoir à côté de moi, mais vous le surprendrez en train de regarder les chiens à l’extérieur de nos fenêtres. », a-t-elle ajouté. C’est là que tout a commencé.

« J’ai créé ce problème moi-même. J’ai essayé de le soudoyer pour qu’il dorme sur notre lit en lui donnant des friandises à l’heure du coucher. », a avoué Sharon qui souhaitait éviter à Bossy de s’endormir seul.

© @bossymacthecat / TikTok

Un sentiment de trahison

Ayant bien compris que sa maîtresse était toute disposée à lui fournir des friandises supplémentaires, Bossy a récemment réclamé une petite collation en plus.

« J’étais dans la cuisine en train de nettoyer, et il miaulait chaque fois que j’étais près de l’armoire où se trouvent ses friandises », se souvient Sharon. « Je lui ai dit qu’il était trop tard pour les friandises. Nous allions bientôt nous coucher ; il en aurait là-bas. »

© @bossymacthecat / TikTok

Au début, le matou semblait avoir totalement accepté le "deal" et il avait tranquillement quitté la pièce en attendant que sa maîtresse termine le nettoyage.

Seulement, une fois ses tâches terminées, Sharon a eu envie de regarder un peu la télévision avant d’aller se coucher tout en grignotant une petite douceur… « J’ai pris une barre de chocolat dans le placard et je me suis assise sur le canapé », a-t-elle raconté. « Bossy n’était nulle part, mais du coin de l’œil, je l’ai vu debout et j’ai immédiatement compris pourquoi il était en colère. »

© @bossymacthecat / TikTok

Sharon, qui avait son téléphone à portée de main a pu capter le regard malheureux de Bossy qui découvrait que, de toute évidence, il n’était pas trop tard pour que sa maîtresse prenne une friandise, elle…

Selon Sharon, un tel regard ne pouvait qu’exprimer son envie de meurtre à cet instant précis. « Il se tenait juste là comme s’il était en train de créer une liste de toutes les façons dont il m’éliminerait s’il avait des pouces. », a-t-elle expliqué.

A lire aussi : Une chatte déprimée par l'absence de son frère hospitalisé a une réaction bouleversante à son retour (vidéo)

Heureusement, par la suite, les choses se sont arrangées pour Bossy. Il a eu une friandise avant de se coucher, mais pas de chocolat. « Je suppose que tout est pardonné ; tant que chaque fois que je reçois une friandise, il en a une aussi », a déclaré sa maîtresse. « Même s’il n’est pas là, je dois l’appeler. Ce sont des règles claires maintenant. » Ouf, Sharon s’en sort bien !