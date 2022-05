Cette chatte de refuge vit sa meilleure vie dans sa famille d'accueil, entourée d'amour et de chatons

Confiée à un refuge, puis en famille d’accueil, une chatte enceinte a exprimé tout son bonheur et sa reconnaissance d’avoir trouvé un lieu sûr et confortable pour y élever ses petits.

L’Animal Welfare League of Arlington est une association basée en Virginie, dans l’Est des Etats-Unis. Récemment, elle avait pris en charge une chatte enceinte et âgée de 2 ans environ.

Appelée Freckles, elle s’est d’emblée montrée affectueuse avec tout le monde au refuge, ronronnant et réclamant attention et caresses en permanence. Elle en a fait de même lorsqu’elle a été confiée à Asa, mère d’accueil bénévole pour l’association.



La chatte à la robe torbie était clairement ravie d’avoir un toit au-dessus de sa tête, de la bonne nourriture à sa disposition et d’être entourée de gens aimants. Elle s’est rapidement attachée à Asa.



Cette dernière est restée à ses côtés dès qu’elle s’est mise à avoir des contractions. Freckles a finalement donné naissance à 6 magnifiques chatons. « Cela a été une longue nuit pour la nouvelle maman, nous étions debout jusqu'à environ 3 heures du matin, raconte la bénévole à Love Meow. Tout le monde est en bonne santé et heureux, c'est tout ce qui compte. »



« Son comportement n'a pas changé depuis qu'elle a des bébés »

Freckles n’a quasiment pas quitté ses petits durant les premiers jours. Asa était là pour prendre soin d’elle et la nourrir, pendant qu’elle en faisait de même pour ses chatons. Elle a ensuite commencé à s’accorder de brèves pauses dont elle profitait pour témoigner son affection à sa bienfaitrice. « Je pensais qu'elle était peut-être comme ça parce qu'elle était enceinte, mais son comportement n'a pas du tout changé depuis qu'elle a des bébés », dit cette dernière.



Quand les chatons seront assez grands et autonomes, ils pourront être proposés à l’adoption. Tout comme Freckles, qui sera d’abord stérilisée pour ne plus avoir à vivre la fatigue de la maternité et vivre pleinement sa vie de chatte.

