Ce chaton d’apparence ordinaire présente pourtant une caractéristique extrêmement rare qui concerne 1 félin sur 3000

Unicorn est arrivé chez Alli Magish, famille d’accueil bénévole pour l’association NoCo Kitties, avec sa mère et le reste de sa fratrie. Sa maîtresse relais a rapidement remarqué qu’il avait des gonades masculines, ce qui était très surprenant. En effet, sa robe calico laissait penser qu’il était une femelle, comme dans la grande majorité des cas. En réalité, le chaton spécial faisait partie du faible pourcentage de mâles présentant cette caractéristique.

Unicorn a 2 sœurs à la fourrure tricolore comme lui. Au départ, il n’était pas différent d’elles, car ses organes génitaux n’étaient pas encore développés. Mais Alli Magish a été surprise de constater qu’il disposait d’attributs masculins en grandissant. Elle a décidé de l’emmener consulter plusieurs vétérinaires pour en avoir le cœur net.

NoCo Kitties / Facebook

Un animal unique

Après avoir vu 2 experts, le constat était le même : le jeune quadrupède était bel et bien un mâle. Selon le Cornell College of Veterinary Medicine, mentionné par USA Today, seul un chat sur 3 000 à la robe calico est de sexe masculin. On les appelle généralement les “chats licornes” à cause de cette particularité.

Le protégé d’Alli Magish est donc un animal unique et rare. Les vétérinaires qui l’ont reçu n’avaient d’ailleurs jamais vu un tel félin auparavant : « Nous avons juste pensé à quel point c'était incroyablement inhabituel et drôle » déclarait l’un d’eux.

NoCo Kitties / Facebook

Il a eu beaucoup de succès auprès des internautes

Avec une telle caractéristique, le chat nommé “Unicorn” n’est pas passé inaperçu. Sa bienfaitrice savait qu’il n’aurait aucun mal à trouver un adoptant une fois en âge de quitter sa maison d’accueil : « Nous recevrons probablement d'énormes offres d'adoption pour lui, mais nous voulons qu'il aille dans le meilleur foyer, et ce n'est pas nécessairement celui qui pourrait être le plus offrant » affirmait-elle.

Comme Alli Magish l’avait prévu, plus de 400 personnes se sont manifestées pour l'adopter. Il a rapidement trouvé sa maîtresse pour la vie, Kate, et s’est très bien installé dans son logement définitif, rencontrant par la même occasion son nouveau frère félin, Cooper.