Cette chatte autrefois seule et affaiblie, qui a vu ses chatons quitter le nid le uns après les autres, retrouve ses petits et l’amour qui lui manquait

Une mère d’accueil a permis à une chatte et ses 4 chatons de remonter la pente dans un environnement on ne peut plus bienveillant. Après leur sevrage, les petits ont pris rapidement la direction de leurs futures familles. La maman, Buttercup, demeurait dans une attente bien trop longue pour elle. Finalement, ce sont des retrouvailles totalement inattendues qui se sont déroulées.

Heidi Shoemaker, fondatrice de Foster Kitten Mama, a assuré le sauvetage de cette petite famille, en lui permettant de bénéficier d’un foyer chaleureux et bienveillant. Dévouée dans son rôle de jeune maman, Buttercup, la maman, a permis à ses 4 petits de grandir en parfaite santé.

@buttercupandherboys / Instagram

« L’un des chats les plus minces que j’ai jamais eu »

Buttercup était très marquée par sa vie passée, racontait Love Meow. Amaigrie, affaiblie, elle est tout de même parvenue à prendre soin de ses 4 chatons. Heidi parlait de sa pensionnaire en ces termes : « Elle est si douce malgré tout ce qu’elle a vécu. Je suis tellement heureuse qu’elle et ses bébés soient ici avec moi. Je leur souhaite tout le meilleur désormais ».

@buttercupandherboys / Instagram

La fondatrice a dû prendre soin de toute la tribu, y compris, évidemment, Buttercup, qui avait besoin de reprendre des forces durant cette période de post-partum. Inigo, le plus fragile de la bande, avait lui aussi besoin d’un accompagnement spécial.

@buttercupandherboys / Instagram

À la recherche de nouvelles maisons

Heidi, qui connaît bien les enjeux de la recherche de nouvelles familles pour ses pensionnaires, s'est mise au travail très tôt pour envisager un bel avenir pour Buttercup. Au moment venu, des adoptants se sont manifestés, pour l’adoption des chatons. Ces derniers ont pu quitter le domicile d’Heidi en duo : Fezzik et Max d’un côté, Inigo et Westley de l’autre. La pauvre Buttercup, choyée par Heidi et sa fille, devait encore attendre son tour.

@buttercupandherboys / Instagram

Une décision soulageante

Remuant ciel et terre pour que la chatte puisse rencontrer les siens, Heidi a reçu un peu plus tard une très belle nouvelle. La famille ayant adopté Inigo et Westley ne pouvait pas imaginer laisser Buttercup dans une telle situation et a décidé de lui faire une place. L’adorable chatte a été soulagée de la décision. « Buttercup a retrouvé ses garçons, et Inigo ne peut plus se passer de sa mère », expliquait Heidi.

Le lien entre la chatte et sa famille a pu se faire instantanément. Ses propriétaires ajoutaient : « Buttercup nous rappelle tellement notre ancien chat. Il était un chat aimant dès le premier jour ».

@buttercupandherboys / Instagram