Cette chatte adore son humain et le lui fait comprendre de la plus attendrissante des façons (vidéo)

Ils ne le montrent pas toujours, mais les chats adorent leurs humains. Ils ont alors à leur disposition toute une palette de petites attentions pour le prouver. Pour Ariana la chatte, cela consiste essentiellement à rapporter une importante quantité de chaussettes au compagnon de sa maîtresse.

N’avez-vous jamais ressenti ce sentiment grisant de fierté ou de victoire lorsqu’un chat vous choisit vous , plutôt que quelqu'un d’autre pour venir se blottir sur vos genoux ? Avouez qu’on se sent unique à ce moment-là. Il faut dire qu’avec leur petit caractère bien à eux, nos amis les félins nous habituent plus facilement à une certaine distance qu’aux démonstrations affectives.

Pourtant, non seulement ils en sont capables, mais lorsqu’ils le font, ils y mettent tout leur cœur. Il y aurait d’ailleurs plusieurs niveaux dans les déclarations d’amour félines : une queue prenant la forme d’un point d’interrogation, un lent clignement des yeux dans votre direction, les frottements, les ronronnements… Cette liste non exhaustive comprend également le fait de rapporter des choses.

Une chatte nommée Ariana est une fervente utilisatrice de ce mode de communication. On peut notamment s’en apercevoir sur le compte TikTok @girl.girl.gone.wild. L’une des vidéos, reprise par PetHelpful , commence par montrer une porte entrouverte, mais on entend aussi un adorable petit miaulement. Quelques secondes après, on voit débarquer une boule de poils avec, dans sa gueule… une chaussette . Et à en juger par la quantité qui jonche le sol, c’est loin d’être la première. D’ailleurs, un texte incrusté dans les images précise plus loin qu’il s’agit de la moisson de la journée. Une sacrée productivité.

A lire aussi : Ce chat est au paradis depuis que son propriétaire a trouvé son point sensible (vidéo)

Pour la maîtresse d’Ariana, il n’y a rien d’inhabituel, la chatte répétant régulièrement ces petits gestes d’amour. Elle précise également que pour lui faciliter la tâche – et probablement éviter une fouille en règle des tiroirs – elle a à sa disposition un panier de chaussettes propres exprès pour ça.

Pour le moment, le compte TikTok ne comporte que 4 vidéos. Mais le comportement d’Ariana pour ses maîtres est tellement mignon qu’on en redemande. Vivement les prochaines.

Et de votre côté, comment votre compagnon à 4 pattes vous témoigne-t-il son amour ?