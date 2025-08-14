Cet ancien chat errant devient un adorable papa de substitution pour tous les chatons orphelins recueillis par sa maîtresse (vidéo)

Les chats mâles ne s’investissent jamais dans l’éducation des chatons. Cependant, certains individus, à l’image de Liam, s’illustrent comme étant l’exception qui confirme la règle… Adopté par une jeune femme officiant comme mère d’accueil pour des chatons, le matou s’est révélé être un précieux papa de substitution !

Liam est un ancien félin errant blanc et roux qui surprend tout le monde par son caractère doux, câlin et aimant. Au quotidien, il vit avec sa maîtresse Julia qui est bénévole au sein d’une association et qui prend en charge des chatons orphelins en attendant de leur trouver une famille. Une mission que la jeune femme prend très à coeur, tout comme c’est le cas de Liam également… Pour ces petites boules de poils abandonnées, le matou se comporte comme un véritable papa. Sur son compte Instagram, Julia poste d’ailleurs très régulièrement des vidéos de lui s’occupant des chatons comme si c’était les siens.

Un planning bien rodé

Il y a un an, Julia a récupéré une portée de 5 adorables chatons. Sans perdre une minute, Liam les a pris sous son aile. Dans une vidéo postée en juin 2024, on peut assister au déroulé d’une journée lambda dans la vie du jeune papa de substitution. La journée débute à 7 heures du matin lorsque les chatons se réveillent et se jettent joyeusement sur Liam. Ce dernier leur fait leur toilette avec tendresse avant d’aller prendre son petit-déjeuner, toujours bien accompagné par les petits. À 7h30, c’est l’heure du brossage pour Liam et d’une nouvelle toilette pour les chatons. Puis, de 8h à 11h, les parties de jeu s’enchaînent pour toute la joyeuse troupe !

Dès 11h30, les chatons ont droit à leur pesée quotidienne, toujours sous le regard avisé et protecteur de Liam. Enfin à midi, c’est l’heure de la sieste pour tout le monde. Ces vidéos, dont l’une a été relayée par le média PetHelpful, sont très appréciées par les internautes !

© liams.teefs / Instagram

Un nouveau départ

En se comportant de façon aussi bienveillante et délicate, Liam permet à tous ces chatons de reprendre confiance en eux, d’apprendre les codes félins et de se sociabiliser correctement. Ainsi, il est un véritable allié pour Julia, dont le rôle est d’offrir un cadre sain et sécurisé pour les petits, avant qu’ils ne rejoignent tous leurs familles pour la vie.