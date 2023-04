Cet ado fêtant son 15e anniversaire ne voulait pas de cadeaux pour lui, mais pour les chats d'un refuge

Ethan Romig habite Hannibal dans l’Etat du Missouri (Etats-Unis). Récemment, à l’occasion de son 15e anniversaire, il avait demandé une faveur aux membres de sa famille et à ses amis. Au lieu de recevoir des cadeaux de leur part, il les avait invités à faire un don au refuge pour chats local, le Cuddle Cat Rescue.

L’initiative a beaucoup plu autour de lui, au point de dépasser largement son entourage direct. Grâce aux réseaux sociaux, sa collecte a trouvé un écho favorable dans toute la communauté, et les contributions ont afflué.

A la demande d’Ethan Romig, le supermarché County Market et le magasin Farm and Home Supply ont installé des paniers dans leurs établissements avec des listes de produits dont le refuge avait besoin.

L’opération a été un succès total. Entre aliments pour chat, litières, produits d’entretien et tant d’autres articles, le Cuddle Cat Rescue s’est retrouvé avec un véritable trésor qui l’aidera à continuer de prendre soin de ses pensionnaires félins dans les meilleures conditions.

« Il se passe tant de mauvaises choses dans le monde, confiait Ethan Romig au Hannibal Courier Post. Vous pouvez changer cela en faisant le bien. »

Le refuge en a parlé sur sa page Facebook. L’association s’est dite « émerveillée par le soutien apporté par Ethan Romig et son acte de gentillesse pas si aléatoire que cela ». Une référence faite à l’expression « acte de gentillesse aléatoire » (random act of kindness), pratique solidaire encouragée sur les réseaux sociaux.

La publication de Cuddle Cat Rescue comprend des photos du jeune héros du jour et le stock de produits pour chat qu’il a pu accumuler grâce à sa collecte d’anniversaire.

« Les animaux sans abri méritent aussi notre amour et notre aide »

Via l’association, Ethan Romig a tenu à remercier toutes les personnes qui ont adressé leurs dons. Par ailleurs, il s’apprête à remettre au refuge un chèque de 800 dollars (730 euros environ).

« Merci beaucoup à Ethan et à sa famille de contribuer à alléger le fardeau du sauvetage des chats sans abri d’Hannibal », a écrit Cuddle Cat Rescue.

Cuddle Cat Rescue / Facebook

« Ce que je préfère, c'est rendre les gens et les animaux heureux, conclut, de son côté, l’adolescent au grand cœur. Je continue à le faire parce que les animaux sont ceux qui ont le plus besoin d'aide, surtout par les temps qui courent. C'est dur pour les gens et encore plus pour les animaux. Les animaux sans abri méritent aussi notre amour et notre aide ».