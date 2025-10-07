"Ces deux-là sont obsédés l’un par l’autre", un Maine Coon et une Sphynx tissent un lien étonnant et indestructible (vidéo)

Dans une maison où les animaux adoptés sont rois, 2 chats ont tissé un lien particulièrement touchant, malgré leurs différences. Le majestueux et imposant Maine Coon et la délicate femelle Sphynx ne peuvent absolument pas se passer l’un de l’autre.

Nous vous avions récemment parlé de ce bébé chanceux de pouvoir compter sur ses 2 anges-gardiens félins pour veiller sur lui et le couvrir d’affection. Sa mère et propriétaire des chats en question est comblée ; Taylor Smith, alias “@taylornsmith19” sur TikTok, partage régulièrement des vidéos dont ses compagnons à 4 pattes, sauvés de l’errance ou adoptés en refuge pour la plupart, sont les protagonistes.

L’un des 2 chats évoqués plus haut est un Maine Coon mâle répondant au nom de Bowie. L’autre est une femelle Sphynx appelée Dolly. Ils se montrent constamment bienveillants et protecteurs à l’égard de l’enfant, auquel ils sont extrêmement attachés. Tous 2 sont issus de sauvetages. Bowie avait été arraché à un élevage où il vivait dans de bien mauvaises conditions.

Si ce joyeux foyer compte plusieurs autres chiens et chats, Bowie et Dolly sont unis par un lien spécial. En plus d’adorer leur petit frère humain, ils forment un duo d’inséparables amis, alors que, a priori, il ne semblent pas avoir grand-chose en commun mis à part leur espèce et leur amour pour le bébé.



@taylornsmith19 / TikTok

Etant de race Sphynx, Dolly ne possède qu’un très fin duvet à la place d’un pelage en bonne et due forme. En outre, elle ne pèse que 3,6 petits kilogrammes. Bowie, de son côté, est 4 fois plus lourd, affichant 14,5 kilogrammes à la balance, et arbore une majestueuse et épaisse fourrure.

“Obsédés l’un par l’autre”

Forcément, Dolly est toujours ravie de pouvoir profiter de la douceur et de la chaleur que procure la robe de son congénère, et lui n’est pas mécontent de la sentir tout contre lui.

“Ces deux-là sont obsédés l’un par l’autre”, peut-on lire en légende d’une vidéo qui offre un aperçu de cette merveilleuse complicité. Mise en ligne le 11 septembre 2025 sur TikTok et relayée par Parade Pets , cette séquence les montre blottis l’un contre l’autre dans un panier, avec un 3e chat à leurs côtés. La voici :

La scène a attendri un grand nombre d’internautes. Certains d’entre eux se sont signalés par leurs commentaires à la fois drôles et tendres. Comme lola11288, qui a écrit : “L'offre et la demande. L'un fournit la chaleur, l'autre la réclame”. Ou encore Softydoodles, pour qui “cette Sphynx doit être au paradis” et qui a appelé à lancer une “pétition pour exiger que tous les chats Sphynx aient un énorme compagnon moelleux à câliner”.