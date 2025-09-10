Ces chats massent le ventre de leur maîtresse enceinte, le bébé leur répond par des coups (vidéo)

Les chats ont parfois des gestes qui en disent long, et certains moments partagés avec eux deviennent tout simplement magiques. C’est ce qu’a vécu une future maman, déjà bien entourée par ses 2 enfants et ses fidèles compagnons félins. Dans une vidéo devenue virale, ses chats se montrent étonnamment attentionnés envers son ventre rond, suscitant un flot d’émotions et de réactions sur la toile.

Une femme enceinte se faisant appeler “@brownsfam” sur TikTok, où elle est suivie par plus de 30 000 followers, est maman de 2 enfants - le 3e est en route, donc - et propriétaire de 2 chats extrêmement affectueux. L’un possède une robe grise, tandis que l’autre arbore un pelage tuxedo.

Mère au foyer, elle a récemment posté une vidéo particulièrement attendrissante avec ses 2 compagnons félins comme protagonistes. La séquence, mise en ligne le 19 août 2025 et relayée par Newsweek , est rapidement devenue virale, puisqu’elle a généré 3,6 millions de vues.

On y voit l’intéressée tranquillement allongée et les matous s’intéressant à son ventre rond de très près. Blottis contre leur humaine, ils se sont mis à lui masser l’abdomen en procédant aussi méthodiquement que délicatement.

L’attitude des chats est touchante, mais elle ne constitue pas le seul intérêt de la vidéo. Leur propriétaire a, en effet, senti les coups donnés par son bébé à ce moment-là.

Adorable coïncidence ou véritable échange entre les chats et le bébé à naître ? En légende de la publication, @brownsfam a demandé aux internautes de lui expliquer le comportement de ses amis à vibrisses.

Chacun y est allé de sa théorie en commentaire, mais l’explication la plus plausible est que les chats faisaient simplement des “biscuits”. En d’autres termes, ils étaient en pleine séance de “pétrissage”.

Quelle est la signification du pétrissage chez le chat ?

Un chat pétrit un autre individu ou une surface (molle de préférence, comme une couverture) pour différentes raisons. Il peut le faire pour exprimer son bien-être, sa confiance et son affection. Ce qui semble être le cas ici. Il le fait également car c’est un réflexe acquis durant sa jeunesse ; lors de la tétée, les chatons pétrissent les mamelles de leur mère pour stimuler l’écoulement du lait. Il s’agit donc d’un geste associé au confort et à la sécurité.

Le pétrissage peut être motivé par d’autres besoins : marquage du territoire, création d’un endroit confortable pour s’endormir…

@brownsfam / TikTok

Une chose est sûre : entre ces chats et le futur bébé, le lien semble déjà bien tissé.