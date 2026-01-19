  1. Woopets
Ces chatons de 5 semaines blottis l'un contre l'autre sous un porche rêvaient d'obtenir de l'aide, un bon samaritain les voit et exauce leur voeu


dans la catégorie Sauvetages

Au Canada, 2 chatons âgés de 5 semaines environ ont été trouvés blottis l’un contre l’autre sous le porche d’une maison. Alertée, la SPCA de Colombie-Britannique les a pris en charge et leur a promis un avenir brillant.

Illustration : "Ces chatons de 5 semaines blottis l'un contre l'autre sous un porche rêvaient d'obtenir de l'aide, un bon samaritain les voit et exauce leur voeu"
© BC SPCA

Le 11 décembre, un habitant de la ville d’Osoyoos a découvert 2 petites boules de poils blotties l’une contre l’autre sur une couverture, près d’objets entreposés sous un porche. Inquiet pour leur survie, il les a placées délicatement dans une boîte en carton et les a conduites au refuge de la SPCA de Colombie-Britannique (BC SPCA) le plus proche, situé à Penticton.

Illustration de l'article : Ces chatons de 5 semaines blottis l'un contre l'autre sous un porche rêvaient d'obtenir de l'aide, un bon samaritain les voit et exauce leur voeu

© BC SPCA

« Les chatons étaient apeurés et très sales, confie Brittney Vazorka, la directrice de l’établissement, ils souffraient tous 2 d’une infection des voies respiratoires supérieures, avec des écoulements oculaires et nasaux. »

L’un des jeunes rescapés, répondant au nom de Shortbread, avait également la queue tordue à cause d’une ancienne blessure.

Illustration de l'article : Ces chatons de 5 semaines blottis l'un contre l'autre sous un porche rêvaient d'obtenir de l'aide, un bon samaritain les voit et exauce leur voeu

© BC SPCA

Des chatons entre de bonnes mains

À leur arrivée au refuge, les petits félins âgés d’un peu plus d’un mois environ ont été chouchoutés par leurs bienfaiteurs. En plus d’avoir été lavés et nourris, ils ont eu droit à leur première visite chez le vétérinaire. Ce dernier leur a administré un traitement adapté, qui les mènera vers la guérison.

Aujourd’hui, Shortbread et Gingersnap se remettent de leurs émotions au sein d’une famille d’accueil dévouée. Cette dernière « indique que les chatons vont bien et que leur état s'améliore progressivement ».

« Ils éternuent encore un peu et ont parfois les yeux qui coulent, mais ils sont actifs et jouent ensemble », poursuit Brittney Vazorka. Bien qu’ils soient encore un peu craintifs, ils font d’énormes progrès et se sentent de plus en plus à l’aise chaque jour.

A lire aussi : Une chatte espiègle à 3 pattes d’une clinique vétérinaire s’évapore sans laisser de trace, jusqu’à ce qu’un chien détective perce le mystère (vidéo)

Grâce à l’intervention du bon samaritain et aux nombreux soins prodigués par les membres de la BC SPCA, les 2 chatons se portent mieux. Loin des dangers de la rue et du froid de l’hiver, ils découvrent les joies de la vie en intérieur.

La prochaine grande étape de leur vie ? L’adoption. Ce sera l’occasion d’écrire un nouveau chapitre, et de savourer pleinement l’amour d’une famille bien à eux.

