Découverts errants, 2 chatons craintifs décident d'ouvrir leur coeur à l'amour et d'apprendre à faire confiance aux humains

Comme le rapporte Love Meow, les sauveteurs animaliers de l’association Alley Cat Project ont sauvé 2 chatons livrés à eux-mêmes. À la suite du sauvetage, Josh Norem, un bénévole, s’est constitué famille d’accueil pour les boules de poils rousses.

Ses petits protégés, nommés Twinkle Toes et Purr Monster, refusaient de se quitter. Ils se sont accrochés l’un à l’autre pour se réconforter.

© Josh Norem

À leur arrivée, leur bienfaiteur a aménagé un espace calme et douillet pour les aider à se détendre.

Lors de leur première nuit à l’intérieur, les jeunes félins étaient tellement effrayés qu’ils restaient cachés ensemble dans un coin. Twinkle Toes était particulièrement timide, et ne cessait de se recroqueviller derrière son compagnon.

© Josh Norem

De beaux progrès

Le lendemain, Purr Monster a commencé à sortir de sa coquille. Il était attiré par la nourriture et rassuré par la douceur de Josh. Son frère, encore craintif, préférait rester derrière lui. Jusqu’au jour où il a compris qu’il était enfin en sécurité.

« Il lui a fallu 2 jours pour arrêter de feuler et me laisser le caresser, confie le bénévole, et environ une semaine pour se calmer vraiment. » Au fil du temps, Purr Monster et Twinkle Toes se sont transformés en compagnons très affectueux.

© Josh Norem

Les chatons ont compris qu’ils pouvaient faire confiance à leur père d’accueil, et se laisser tenter par des séances de câlins.

Grâce à Josh, ils ont découvert le bonheur de la vie de famille.

© Josh Norem

Une seconde chance

Dès que Josh s’assoit devant son ordinateur, Purr Monster saute sur ses genoux pour le câliner.

« Il est tellement unique, amical et affectueux, souligne le bénévole, Twinkle Toes est un peu plus timide que son frère, alors il s'appuie sur lui. Il sort de sa coquille en famille d’accueil et commence à ronronner quelques secondes après avoir été touché. »

© Josh Norem

Désormais, les chatons naguère errants savourent pleinement leur seconde chance.

Ils sont prêts à croquer la vie à pleines dents aux côtés d’humains bienveillants !

© Josh Norem