Ces 2 sœurs ont transformé leur maison en nid douillet pour améliorer la vie d'une chatte gestante errante et en quête de sécurité (vidéo)

Ces sœurs disent humblement avoir répondu à l’appel à l’aide qui leur était adressé. En effet, cette chatte s’est présentée devant chez elles et n’est plus jamais repartie. Elle s’apprête à vivre le reste de ses jours dans un environnement chaleureux, idéal également pour la naissance de ses futurs petits.

Tous les animaux méritent un foyer rassurant et protecteur, en particulier les futures mamans qui sont à risque et vulnérables. Cette adorable féline a elle-même choisi l’endroit où s’établir, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle est vraiment tombée au bon endroit.

Les premiers pas de Nibbles dans sa nouvelle maison

Nommée Nibbles, la chatte a sollicité l’aide des deux sœurs, qui ont rapidement répondu présentes face à ce jeune animal désespéré. Elles lui ont fourni de la nourriture, puis, constatant qu’elle attendait des petits, ont décidé de la faire rentrer dans la maison, et à commencer l’élaboration de son cocon.

Des soins personnalisés pour la future maman

La chatte s’est sentie à l’aise avec ses deux maîtresses, racontait PetHelpful. Ces dernières ont pris soin d’elle en lui procurant les soins nécessaires, notamment un bain pour la débarrasser des parasites qui représentent un danger important pour les félines gestantes. Nibbles, on le constate dans la vidéo publiée sur TikTok, n’est pas forcément très à l’aise, mais prend sur elle, soutenue par les deux jeunes femmes.

« Ce chat a trouvé la maison parfaite pour être choyé »

Ce sont les mots d’un internaute qui résument le mieux l’histoire de Nibbles. Choisies par le « système de distribution des chats », les deux sœurs ont décidé de créer les conditions d’accueil idéales pour la chatte. Il est évident qu’en passant le pas de cette porte, elle a franchi un cap dans sa vie. Dans l’attente de sa portée, Nibbles peut désormais se dire qu’elle a une maison.

Une adoption bientôt officielle

Nibbles a vu dernièrement un vétérinaire, qui a pu constater qu’elle ne portait pas de puce électronique permettant de la lier à un ancien propriétaire. Les deux sœurs ont donc pu rentrer avec la chatte plus tranquillement.

Durant la période de gestation d’une féline, il est important d’éviter le stress. Nibbles l’a parfaitement compris et profite de longues siestes devant la cheminée, là où elle a désormais son nouveau panier. Aventures à suivre pour cette adorable minette.