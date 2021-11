2 chatons errants grandissant ensemble comme des frères refusent de vivre loin l'un de l'autre

En allant chercher un chaton orphelin au refuge, une famille d’accueil en a remarqué un autre et décidé de les emmener tous les 2. Dès lors, une merveilleuse amitié est née entre les jeunes félins, mais ce n’était pas la seule bonne nouvelle pour eux.

Pet Alliance of Greater Orlando, un refuge situé à Orlando dans l’Etat de la Floride, a recueilli un chaton de 4 semaines que l’on venait de découvrir seul dans un jardin. Le petit chat était déshydraté et couvert de saletés. Si bien que les bénévoles ont dû lui faire prendre plusieurs bains, d’après Love Meow.



Alyssa DeHart | Kitten Foster / Instagram

Le chaton, appelé Moo Moo, avait besoin d’une famille. Alyssa DeHart, mère d’accueil auprès de l’association, a été contactée dans ce but et elle a tout de suite accepté. Lorsqu’elle l’a vu au refuge, cela a été le coup de foudre, comme elle le raconte elle-même : « Ils s’est mis sur le dos et levé les pattes dans notre direction […]. L’amour au premier regard ! »

Alors qu’Alyssa DeHart s’apprêtait à quitter les lieux avec Moo Moo, elle a remarqué un autre chaton du même âge qui venait d’être admis au refuge. Elle a proposé de l’emmener lui aussi et lui a donné le nom de Boo Boo.



Alyssa DeHart | Kitten Foster / Instagram

A la maison, la bénévole et sa famille se sont employés à prendre grand soin des petits félins pour les aider à remonter la pente. Moo Moo était très maigre et ne parvenait pas à utiliser correctement l’une de ses pattes arrière. Nourri, soigné et choyé, il a peu à peu regagné du poids et retrouvé toute la mobilité de son membre.



Alyssa DeHart | Kitten Foster / Instagram

Désormais en pleine forme, il pouvait exprimer pleinement sa personnalité extravertie et énergique. Ce qui n’était pas vraiment le cas de son congénère ; Boo Boo se montrait beaucoup plus réservé et craintif. Il s’est toutefois mis à suivre Moo Moo et à dormir à ses côtés, ce qui lui apportait énormément de réconfort.



Alyssa DeHart | Kitten Foster / Instagram

« Ce sont définitivement des frères et les meilleurs amis pour la vie »

Très vite, les 2 chatons sont devenus inséparables. Moo Moo est progressivement sorti de sa timidité et est devenu plus confiant envers les humains.



Alyssa DeHart | Kitten Foster / Instagram

Finalement, Alyssa DeHart a pris la plus belle des décisions ; elle a adopté Moo Moo et Boo Boo. Elle s’était beaucoup trop attachée à eux pour les voir partir et savait qu’ils ne devaient en aucun cas être privés l’un de l’autre.



Alyssa DeHart | Kitten Foster / Instagram

Les chatons ont donc désormais un foyer, mais aussi une grande sœur, Clara. Avec cette chatte, l’entente a été parfaite quasiment dès les premiers jours.

A lire aussi : Une femme heureuse de retrouver son chat disparu depuis 18 mois



Alyssa DeHart | Kitten Foster / Instagram

« Ce ne sont peut-être pas des frères biologiques, mais ce sont définitivement des frères et les meilleurs amis pour la vie, explique Alyssa DeHart. En adoptant, vous ne saurez peut-être pas d’où [les chats] viennent ni ce qu’ils ont vécu, mais vous avez la garantie que le reste de leur existence sera rempli d’amour, de confort et de bonnes choses. »