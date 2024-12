Une jeune chatte et sa soeur agissent en collaboration pour apprendre à utiliser la chatière (vidéo)

Observer des chatons pendant qu’ils découvrent le monde qui les entourent et apprennent à le dompter est une expérience des plus plaisantes. C’est la garantie d’assister à des scènes adorables et drôles, comme celle dont il est question ici. Les 2 protagonistes tentent de résoudre l’énigme de la chatière.

La chatière est un accessoire extrêmement pratique quand on a un ou plusieurs chats à la maison. Elle leur permet de sortir et de rentrer à leur guise tout en gardant la porte fermée. Quand a-t-elle été inventée ? On ne pourrait donner de date précise, mais l’un des plus anciens modèles équipant la cathédrale Saint-Pierre d'Exeter (Angleterre) aurait été créé au 16e siècle.

En règle générale, nos amis félins apprennent vite à s’en servir. Ils sont même à l’aise avec les chatières les plus modernes, qui sont capables de se verrouiller et de se déverrouiller en captant les puces d’identification des animaux.

Dans une vidéo attendrissante partagée le 5 décembre 2024 sur le compte Instagram d’une certaine Abigail Sparks (@abigailsparks_921), on peut voir 2 jeunes chattes, l’une à la robe écaille de tortue et l’autre au pelage roux, essayer de comprendre le fonctionnement de la chatière de leur maison.



La tortie est la première à s’atteler à la tâche. Dressée sur ses pattes arrière, elle se met à gratter la petite porte pour tenter de l’ouvrir, mais elle n’y parvient pas. Elle est rapidement rejointe par la féline rousse qui ne met pas longtemps à percer le mystère. Elle pousse la porte et passe aisément de l’autre côté.

Victoire !

Sa sœur n’y arrive toujours pas. Elle continue de gratter, ne comprenant pas encore qu’il lui suffit de pousser la porte pour rejoindre la pionnière. Cette dernière finit alors par lui offrir une petite démonstration, poussant la trappe avec la tête. La minette écaille de tortue n’en revient pas. Elle semble à la fois scotchée par la performance de sa sœurette et frustrée de ne pas pouvoir en faire de même. Elle ne baisse toutefois pas les pattes…

Elle recommence et réussit enfin à pousser la porte de la chatière et à accéder à l’autre monde qui se refusait à elle jusque-là. Elle peut crier victoire !

