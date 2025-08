Ce Maine Coon sauvé d'un foyer surpeuplé et à qui il manque une oreille est la preuve vivante que l'amour peut changer une vie (vidéo)

Avec son allure atypique et son regard attendrissant, Falcor ne laisse personne indifférent. Ce chat fait fondre les cœurs sur TikTok, où il est devenu une petite célébrité. Derrière sa popularité se cache toutefois une histoire émouvante, marquée par la résilience, la tendresse et une belle rencontre qui a tout changé.

Falcor est un chat d’une grande douceur, débordant d’affection et ne demandant qu’à être aimé. Il l’est, justement, par sa propriétaire April Kathleen, qui l’a adopté et lui a ainsi offert la vie heureuse qu’il mérite après un passé douloureux.

Ce Maine Coon au pelage blanc avait, en effet, grandi dans une maison surpeuplée de chats, avec toutes les contraintes et les conséquences que ce genre d’environnement peut avoir sur l’état physique et émotionnel d’un animal.



Il en garde quelques séquelles, en particulier cette oreille perdue qui le rend d’ailleurs encore plus attachant et unique.

En revanche, la tristesse de son ancienne vie n’a altéré en rien sa gentillesse et sa tendresse, qu’il manifeste tous les jours à l’égard de sa « maman » April Kathleen.

Son apparence singulière a amené certains internautes à douter de la réalité de son existence, suggérant que les vidéos de lui postées sur le compte TikTok « @aprilkathleen6 » seraient réalisées grâce à l’intelligence artificielle.

Donnez-moi un peu d'amour !

Dans une autre publication, April Kathleen a tenu à démentir ces suppositions et à livrer davantage d’informations au sujet de son ami félin. « Salut, je m'appelle Falcor. Non, je ne suis pas [le produit] de l’IA. Je suis un vrai chat. Ma maman m'a sauvé d'un foyer surpeuplé, et je l'adore. J'aime faire mes besoins dans l'évier, car je n’avais pas de litière dans mon ancienne maison. Donnez-moi un peu d'amour ! » peut-on effectivement y lire de la part de la jeune femme.

April Kathleen n’a pas hésité à ouvrir son cœur et les portes de sa maison à une créature en détresse. Ce faisant, elle a totalement bouleversé le destin de cette dernière. Après la peur, le stress et les privations, Falcor coule désormais des jours heureux aux côtés d’une maîtresse aimante.