Ce couple en vacances a tout entrepris pour sauver cette chatte errante qui aurait pu connaître un funeste destin (vidéo)

En partant en vacances, un couple de jeunes Milanais pensaient contempler de beaux paysages et voir de nouveaux visages. Mais ils ne s’attendaient probablement pas à faire cette rencontre, qui allait changer leur quotidien.

Nous sommes en août 2024, Mary et Jack sont 2 jeunes Milanais qui ont décidé de partir en vacances à Pellaro, une ville située en Calabre, dans le sud de l’Italie. Lors de leur séjour au bord de la mer, ils ont fait une rencontre inattendue . Une petite chatte errante se tenait là, immobile et prostrée. La pauvre bête était dans un état pitoyable, sans poils, la peau sur les os et avec une sérieuse blessure à l’œil.

Le couple ne pouvait pas ignorer la détresse du félin. Sans aucune hésitation, ils ont décidé de lui venir en aide. Ils ont d’abord tenté de joindre plusieurs organismes de protection animale de la région, mais sans succès immédiat. Finalement, c’est Daniela, la responsable du refuge pour chats Il Gatto Nero ODV qui a répondu à leur appel. Cette dernière a alors proposé à Mary et Jack de les mettre en contact avec un vétérinaire.



© @cilum / TikTok

Une fois prise en charge, la boule de poils est restée la nuit au cabinet vétérinaire. Pour le couple milanais, c'était un réel soulagement de la savoir en sécurité . Néanmoins, il ne comptait pas s’arrêter là. Les 2 vacanciers ont, en effet, tout mis en œuvre pour trouver une famille à l’infortuné félin. Ils ont ainsi déclaré à Newsweek : “Nous ne savions pas trop quoi faire d'elle, mais nous avons essayé d'appeler tous nos amis et notre famille pour savoir s'ils pouvaient l'adopter, mais personne n'a pu”. Mary et Jack ne pouvant se résigner à abandonner leur petite protégée, ils ont fini par l’adopter. Dorénavant, elle s’appellera Molly.

Un problème restait encore à résoudre : comment ramener leur boule de poils à Milan ? En effet, le couple est arrivé en avion, et leur vol de retour ne permettait pas le transport d’un animal. Là encore, c’est Daniela qui leur viendra en aide, à la fois pour remplir les papiers nécessaires, mais également pour rapatrier Molly chez elle.

A lire aussi : Une femme découvre un chat endormi dans son lit, sans savoir qu’il va l’aider à surmonter les 2 épreuves de deuil qu'elle doit traverser (vidéo)

Depuis ce jour, la petite chatte s’est épanouie et métamorphosée : ses poils ont repoussé, elle a repris du poids et, même si son œil n’a malheureusement pas pu être sauvé, Molly profite pleinement de cette nouvelle vie qui lui a été offerte.



© @cilum / TikTok