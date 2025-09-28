  1. Woopets
  5. Ce chaton ne pouvait pas manger à cause de sa mâchoire bloquée, mais une association et une opération changent tout

Ce chaton ne pouvait pas manger à cause de sa mâchoire bloquée, mais une association et une opération changent tout


dans la catégorie Emotion

Abandonnée à seulement 3 mois dans un état critique, le sort d’une petite chatte noire a ému une association de protection animale, qui n’a pas hésité à lui tendre la main. Grâce à une opération délicate et à une prise en charge pleine d’amour, cette miraculée a transformé sa douleur en une incroyable soif de vivre.

Illustration : "Ce chaton ne pouvait pas manger à cause de sa mâchoire bloquée, mais une association et une opération changent tout"
© Chatons Orphelins Montréal

Nous l'avons appelée Tam, dit Chatons Orphelins Montréal à Love Meow, au sujet d’une jeune chatte prise en charge récemment. Elle avait à peine 3 mois et ne pesait que 900 grammes. Sa mâchoire était cassée et bloquée, et elle ne pouvait pas se nourrir seule.”

La petite féline à la robe noire avait été amenée en clinique vétérinaire par son propriétaire qui n’en voulait plus. L’établissement en a aussitôt informé l’association canadienne de protection animale, qui a envoyé ses bénévoles sur les lieux.

Illustration de l'article : Ce chaton ne pouvait pas manger à cause de sa mâchoire bloquée, mais une association et une opération changent tout
Chatons Orphelins Montréal

L’une d’elles a accueilli Tam chez elle en tant que famille relais. Elle l’a nourrie à la seringue et réconfortée. Le chaton ne pouvait recevoir que des aliments liquides, mais il était déterminé à remonter la pente et plongeait même le nez dans sa nourriture.

Les examens ont révélé que “sa mâchoire avait été blessée et avait guéri de travers, la laissant complètement bloquée”. Une intervention chirurgicale était nécessaire pour corriger cette anomalie.

L'opération s'est bien déroulée, s’est-on réjoui du côté de Chatons Orphelins Montréal. Sa bouche était à nouveau mobile dès son réveil”. Dès sa sortie de la clinique, Tam a dévoré son tout premier repas avec un appétit hors du commun. “Elle a ouvert grand la bouche et sorti la langue pour lécher la gamelle jusqu'au dernier morceau, même si son visage était encore enflé”, poursuit l’association.

Illustration de l'article : Ce chaton ne pouvait pas manger à cause de sa mâchoire bloquée, mais une association et une opération changent tout
Chatons Orphelins Montréal

“Une vraie petite battante”

Pendant sa convalescence, elle s’est rapprochée du chat résident, et tous 2 sont vite devenus inséparables.

Illustration de l'article : Ce chaton ne pouvait pas manger à cause de sa mâchoire bloquée, mais une association et une opération changent tout
Chatons Orphelins Montréal

Sa mâchoire est peut-être encore légèrement désalignée, mais elle est pleinement fonctionnelle maintenant, indique Chatons Orphelins Montréal. C’est une vraie petite battante.”

Illustration de l'article : Ce chaton ne pouvait pas manger à cause de sa mâchoire bloquée, mais une association et une opération changent tout
Chatons Orphelins Montréal

Tam coule des jours heureux au sein de sa famille d’accueil. Elle déborde d’énergie, d’affection et est très curieuse. Elle est désormais prête pour l’adoption.

Illustration de l'article : Ce chaton ne pouvait pas manger à cause de sa mâchoire bloquée, mais une association et une opération changent tout
Chatons Orphelins Montréal

