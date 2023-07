Ce chaton né avec 6 doigts par patte se bat pour apprendre à marcher normalement

Macaroni est un chaton polydactyle, ce qui signifie qu’il a des orteils supplémentaires. Cela pourrait paraître anodin, mais combiné à un manque d’espace dans le ventre de la maman, cela peut avoir de grandes conséquences.

En effet, à cause de la taille de ses pattes, le chaton n’a pas pu les étirer correctement pendant la gestation. Ainsi, ses tendons ne sont pas assez détendus, et ses pattes avant sont courbées vers l’intérieur. Il ne peut pas marcher normalement, comme le rapporte Love Meow.

© Friends for Life RescueNetwork

Dès son plus jeune âge, à 4 jours de vie, il a rejoint le refuge Friends for Life Rescue Network pour pouvoir remédier à ce problème. Jacqueline, la présidente de l’association, l’a accueilli chez elle afin de lui prodiguer tous les soins nécessaires.

Des massages et des étirements réguliers

Pour permettre à Macaroni de marcher, la méthode consiste principalement en des massages et des étirements. À chaque biberon, une de ses pattes est massée et étirée par Jacqueline. Le but est de détendre progressivement le tendon pour le rendre plus souple.

Jour après jour, la kinésithérapie a commencé à faire son effet. En parallèle, la personnalité du chaton se révélait. Macaroni est joueur, câlin, et aime attirer l’attention. Il s’entend bien avec sa maman d’accueil ainsi qu’avec son chat résident, Wolfie.

La prochaine étape pour Macaroni sera de porter des attelles, d’ici 4 semaines. « Les étirements l’aident à se préparer aux attelles, en étirant et en allongeant les tendons pour maximiser le succès », explique Jacqueline. « Les attelles sont faites pour l’aider à franchir le pas de mettre ses pattes sous lui. Au fur et à mesure qu'il grandira, son poids finira de redresser le reste. »

© Friends for Life RescueNetwork

Grâce à la patience et aux bons soins de Jacqueline, le chaton pourra probablement marcher et courir comme n’importe lequel de ses congénères. Et il pourra ensuite se pavaner fièrement, montrant à tout le monde qu’il a les plus grosses pattes !

© Friends for Life RescueNetwork