Un couple endeuillé se rend au refuge pour adopter un chat et en ressort les bras chargés

Le décès de leur chat Jackson avait laissé un énorme vide dans leur vie. Tara et Steve avaient attendu longtemps après sa disparition de trouver le courage d’adopter un autre félin. Quand ils sont allés au refuge pour le faire, ils ont vite compris que leur famille allait compter plus qu’un seul nouveau membre.

Jackson, chat à la robe tigrée, était tout pour ses propriétaires Tara et Steve. Décédé à l’âge de 18 ans, il leur manquait terriblement, et pendant 7 mois, ils ne se sentaient pas encore prêts à accueillir un autre animal dans leur famille.



Tara & Steve

« Je ne savais pas quand nous serions prêts (à adopter à nouveau), mais je savais que nous le ferions, raconte Tara à Love Meow. Donner un foyer à un autre bébé errant aurait été la manière parfaite d’honorer la mémoire de notre garçon. »

Ils ont récemment vu une publication d’Exploits Valley SPCA, dont le refuge est situé à Grand Falls-Windsor au Canada, au sujet d’un chat tabby appelé Shadow. « J'ai immédiatement su qu'il était à nous, dit Tara. Il m'a aussi gentiment rappelé notre Jackson, et nous sommes tombés amoureux. »



Tara & Steve

Quelques jours plus tard, le couple a effectué le trajet de 5 heures pour se rendre à la structure d’accueil et rencontrer Shadow. Ce premier contact avec l’adorable minet a confirmé le sentiment qu’éprouvait Tara en découvrant ses photos en ligne.



Tara & Steve

Triple coup de foudre

Alors que le couple discutait avec Sarah, employée du refuge, il a vaguement évoqué l’idée d’adopter un 2e chat. Elle leur a aussitôt présenté Poco, qui les observait attentivement depuis leur arrivée. Tara l’a pris dans ses bras et il s’est blotti contre elle en ronronnant, la faisant instantanément craquer. Ce n’était pas fini.



Tara & Steve

Pony, un autre chat tigré, a attiré l’attention des visiteurs. Il est venu se frotter contre eux, comme s’il comprenait que c’était pour lui l’occasion rêvée de s’offrir une nouvelle vie avec ces personnes au grand cœur. Tara et Steve n’ont pas eu à réfléchir longtemps ; ils ont décidé d’adopter les 3 quadrupèdes.



Tara & Steve

« Nous sommes très amoureux de ces 3 gars »

Shadow, Poco et Pony ont pu découvrir leur nouvelle maison et s’appellent désormais Chirp, Flynn et Riggs. L’entente au sein du trio est très bonne, surtout entre Flynn et Riggs qui sont extrêmement complices.



Tara & Steve

« Nous sommes très amoureux de ces 3 gars et nous sentons vraiment que nous étions tous faits les pour les autres, se réjouit Tara. Jackson ne sera jamais remplacé, mais il serait heureux de savoir que l'on prend soin de son peuple et que sa maison continue d'être pleine d'amour et de bonheur. »



Tara & Steve